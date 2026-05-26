Des hauts émissaires iraniens discutent d'un éventuel accord de paix avec le Premier ministre du Qatar, a déclaré un responsable

par Elwely Elwelly et Michael Martina

Le principal négociateur iranien et le ministre des Affaires étrangères se trouvaient à Doha pour s'entretenir avec le Premier ministre du Qatar au sujet d'un éventuel accord avec les États-Unis visant à mettre fin à la guerre qui dure depuis trois mois , a déclaré lundi un responsable informé de la visite, après que Washington et Téhéran eurent tempéré les espoirs d'une percée imminente.

Alors même que les pourparlers se poursuivaient, les forces américaines ont mené lundi des frappes dans le sud de l'Iran contre des cibles comprenant des bateaux tentant de poser des mines et des sites de lancement de missiles, dans le cadre de ce qu'elles ont qualifié d'actions défensives.

« Le Commandement central américain continue de défendre nos forces tout en faisant preuve de retenue pendant le cessez-le-feu en cours », a déclaré le capitaine de vaisseau Tim Hawkins, porte-parole du Commandement central.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré plus tôt aux journalistes à New Delhi que les États-Unis donneraient toutes ses chances à la diplomatie avant d'envisager de traiter avec l'Iran « d'une autre manière ». « Il y a une proposition très solide sur la table concernant leur capacité à ouvrir le détroit d'Ormuz, à le rendre praticable, à entamer des négociations très concrètes, significatives et limitées dans le temps sur la question nucléaire, et j'espère que nous pourrons y parvenir », a déclaré M. Rubio.

Dans un long message publié lundi sur Truth Social, le président américain Donald Trump a déclaré que les pourparlers avec l'Iran se déroulaient « bien », mais a mis en garde contre de nouvelles attaques si ceux-ci échouaient. « Ce sera soit un excellent accord pour tous, soit pas d'accord du tout », a-t-il écrit.

Le responsable informé de la visite des Iraniens à Doha a déclaré à Reuters que les discussions avaient principalement porté sur le détroit d'Ormuz et les stocks d'uranium hautement enrichi de l'Iran, tandis que le gouverneur de la banque centrale iranienne était présent pour discuter de la libération potentielle des fonds iraniens gelés dans le cadre d'un accord final.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a déclaré plus tôt que les questions nucléaires ne seraient négociées que si l'accord-cadre était d'abord approuvé.

Trump a déclaré que son objectif principal dans ce conflit était d'empêcher l'Iran de développer une arme nucléaire à partir de son uranium hautement enrichi. Téhéran a toujours nié avoir de tels projets. Les deux parties restent en désaccord sur plusieurs autres questions, telles que la guerre menée par Israël au Liban contre la milice du Hezbollah soutenue par l'Iran, ainsi que les demandes de Téhéran concernant la levée des sanctions et la libération de dizaines de milliards de dollars de recettes pétrolières iraniennes gelées dans des banques étrangères.

Alors que les efforts pour parvenir à un accord se poursuivaient lundi, l'Iran a déclaré avoir abattu un drone furtif « hostile » à l'aide d'un nouveau système de défense aérienne, ont rapporté les agences de presse iraniennes, sans préciser d'où il provenait.

« C'est un signal de notre part indiquant qu'aucun drone furtif ne peut plus pénétrer dans l'espace aérien du golfe Persique », a déclaré Fars, citant des responsables anonymes.

Risquant de compliquer le volet libanais lors des négociations ultérieures, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré lundi qu'Israël intensifierait ses frappes contre le Hezbollah au Liban. Peu après, l'armée israélienne a annoncé qu'elle attaquait des infrastructures du Hezbollah dans la vallée de la Bekaa, à l'est du Liban, et dans plusieurs autres zones.

Israël et le Liban ont conclu un cessez-le-feu à la mi-avril, mais Israël a poursuivi ses frappes aériennes, qu'il qualifie d'actes de légitime défense contre le Hezbollah, qui n'était pas parti à la trêve.

TRUMP FAIT LA PROMOTION DES ACCORDS D'ABRAHAM Dans son message publié sur Truth Social, Trump a également appelé davantage d'États arabes et musulmans à signer les Accords d'Abraham , négociés pendant son premier mandat et visant à normaliser les relations entre ces États et Israël. Il a déclaré que l'Arabie saoudite et le Qatar devaient signer immédiatement et que le Pakistan, l'Égypte, la Jordanie et la Turquie devaient suivre leur exemple, qualifiant sa demande d'obligatoire.

Le bureau de Netanyahu n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Une source pakistanaise proche du dossier a déclaré que cette déclaration reflétait une tentative d'utiliser la diplomatie avec l'Iran pour donner un élan plus large aux accords – mais que les deux questions n'étaient « pas liées et ne pouvaient pas l'être ».

D'autres ont vu dans cette suggestion une volonté de rendre l'accord sur l'Iran plus acceptable aux yeux des sceptiques.

« Trump tente de vendre un accord avec l'Iran comme la suite des accords d'Abraham: bon pour Israël, bon pour la région, suffisamment ferme pour Washington », a déclaré Ali Vaez, directeur du projet Iran à l'International Crisis Group.

« Mais il troque un fantasme contre un autre: passer de la volonté de forcer l'Iran à capituler à la prétention qu'un accord fragile puisse ancrer un nouvel ordre au Moyen-Orient. »

POINTS D'ACHOPPEMENT DE L'ACCORD AVEC L'IRAN

M. Baghaei a déclaré que l'accord potentiel avec l'Iran ne contenait aucun détail spécifique sur la gestion du détroit d'Ormuz, par lequel transite habituellement environ un cinquième du pétrole et du gaz liquéfié mondiaux.

L'Iran ne percevra pas de droits de passage pour les navires, mais des frais seront facturés pour les services proposés, tels que la navigation et les mesures de protection de l'environnement, a-t-il précisé, en vertu d'un protocole qui doit être conclu avec Oman, situé sur la rive opposée de la voie navigable.

Citant une source diplomatique au Moyen-Orient, le journal japonais Nikkei a rapporté que les États-Unis et l'Iran discutaient d'un plan visant à ouvrir le détroit environ 30 jours après la conclusion d'un accord mettant fin aux hostilités.

L'Iran procéderait alors au déminage du détroit pendant une période de 30 jours, après quoi les navires de tous les pays pourraient naviguer librement et en toute sécurité, a rapporté le Nikkei.

Depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l'Iran le 28 février, seules quelques dizaines de navires ont transité par le détroit d'Ormuz, contre 125 à 140 par jour auparavant.

La télévision d'État iranienne a déclaré lundi que 32 navires et cinq pétroliers avaient traversé le détroit au cours des dernières 24 heures avec l'autorisation des forces navales des Gardiens de la révolution iranienne. Cette impasse a provoqué une flambée des prix du pétrole et fait grimper les coûts du carburant, des engrais et des denrées alimentaires. Lundi, les prix du pétrole ont chuté de plus de 4 % , atteignant leur plus bas niveau depuis deux semaines, dans un climat d'optimisme quant à la conclusion prochaine d'un accord.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration du Commandement central américain sur les frappes en Iran)