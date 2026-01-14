Des groupes de défense des droits des femmes demandent à Apple et Google de supprimer X et Grok des boutiques d'applications

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Raphael Satter

Une coalition de groupes de femmes, d'organismes de surveillance des technologies et de militants progressistes demande à Google, propriétaire d'Alphabet GOOGL.O , et à Apple AAPL.O de retirer de leurs boutiques d'applications le site de médias sociaux X et le chatbot qui lui est associé, Grok.

Dans des lettres ouvertes publiées mercredi, la coalition accuse les applications appartenant à Elon Musk de générer des contenus illégaux qui violent les conditions d'utilisation des deux entreprises.

Cette initiative, soutenue par le groupe féministe UltraViolet, la National Organization for Women, le groupe libéral MoveOn et le groupe de défense des parents ParentsTogether Action, vise à faire pression sur Musk après que Grok a commencé à générer des images sexuellement chargées, dégradantes ou violentes de femmes et d'enfants.

"Nous implorons Apple et Google de prendre cette affaire très au sérieux", a déclaré Jenna Sherman, directrice de campagne d'UltraViolet, à Reuters avant la publication de la lettre. "Ils favorisent un système dans lequel des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes, en particulier des femmes et des enfants, sont victimes d'abus sexuels par l'intermédiaire de leurs propres magasins d'applications."

X n'a pas répondu à une demande de commentaire sur la lettre. Sa société mère, xAI, qui gère Grok, a répondu par les mots "Legacy Media Lies." Google et Apple n'ont pas répondu aux messages répétés demandant des commentaires sur X et Grok.

La surveillance se poursuit après que X a été inondé d'images hyperréalistes de femmes et de mineurs portant des vêtements légers à l'aube de la nouvelle année.

La Malaisie et l'Indonésie ont déjà interdit Grok en raison de son contenu explicite, tandis que les autorités européennes et britanniques ont annoncé des enquêtes ou exigé des réponses.

Par ailleurs, certaines organisations et certains dirigeants se retirent de X. Mardi, l'American Federation of Teachers a annoncé qu'elle quittait le réseau social en raison des images indécentes d'enfants produites par Grok.

Bien que X ait modifié le comportement du chatbot de sorte que les images générées ou modifiées par Grok ne soient pas affichées sur la ligne de temps publique, un test de Grok effectué par Reuters mardi a montré qu'il générait toujours des versions en bikini de photographies de personnes sur demande.

Jenna Sherman a déclaré que si Apple et Google prétendent tous deux prendre au sérieux la protection des enfants, leur traitement de X révélerait "ce que sont réellement leurs valeurs dans la pratique."