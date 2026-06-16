Des gestionnaires d'actifs américains déposent des demandes d'enregistrement pour les premiers ETF ciblant la nouvelle obsession de Wall Street : l'IA et les “MANGOS”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Suzanne McGee

Quelques jours seulement après que SpaceX

SPCX.O a clôturé son introduction en bourse record de 75 milliards de dollars et suscité un nouvel élan d’enthousiasme parmi les traders pour tout ce qui touche à l’IA , deux gestionnaires d’actifs ont dévoilé leur intention de lancer des fonds négociés en bourse (ETF) liés au nouvel acronyme « AI-stock » qui fait le buzz à Wall Street. Dans ce que les analystes du marché des ETF ont qualifié de dernier exemple en date d’« investissement conceptuel », Yorkville America, la société qui gère la franchise d’ETF Truth Social, et Corgi Securities, nouveau venu dans le secteur des ETF, ont tous deux déposé lundi en fin de journée une demande auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC) afin d’obtenir l’autorisation de lancer de nouveaux fonds indexés sur le surnom « MANGOS », né sur X et d’autres réseaux sociaux avant l’introduction en bourse de SpaceX.

Cette expression — qui vise à remplacer les « Magnificent 7 » comme référence permettant aux investisseurs et aux spéculateurs d’identifier les entreprises de croissance leaders du marché — désigne un ensemble de quatre sociétés cotées en bourse — Meta Platforms META.O , Nvidia NVDA.O , Google ( GOOGL.O ) d’Alphabet et SpaceX — ainsi que deux sociétés privées, Anthropic et OpenAI, toutes fortement exposées à l’intelligence artificielle.

“Cela montre à quel point le cycle de développement des produits évolue rapidement dans le secteur des ETF en ce moment”, a déclaré Dan Sotiroff, analyste chez Morningstar. “Ce fonds sera encore plus concentré que le Magnificent 7, et, tout aussi important, il sera fortement exposé aux grandes introductions en bourse de l’année.”

Yorkville n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Dans son dossier de demande d’enregistrement pour l’ETF Mango Plus, ainsi que pour une variante destinée à générer des revenus supplémentaires pour les investisseurs, la société a indiqué qu’elle constituerait un portefeuille à partir d’une combinaison des actions « MANGOS » de base et de sept autres sociétés, parmi lesquelles Micron MU.O et SanDisk SNDK.O , qui, selon elle, bénéficieront également de l’adoption de l’IA et qu’elle a surnommées les « Parabolic 7 ».

Selon son dossier de demande, Corgi prévoit d’investir uniquement dans les six titres principaux du MANGOS. Ed Rumell, responsable de la distribution des ETF au sein de la société, a refusé de commenter ces projets, invoquant les restrictions imposées par la SEC concernant les dossiers en cours d’examen.

Conformément aux règles de la SEC, ces deux ETF pourraient faire leur entrée sur le marché d’ici la fin du mois d’août.