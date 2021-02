Des financières adoptent les métriques ESG du Forum économique mondial

(NEWSManagers.com) - Quelque 61 entreprises internationales ont annoncé, mardi, leur engagement aux Stakeholder Capitalism Metrics, un ensemble de 21 métriques sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance établis par le World Economic Forum et son International Business Council en septembre 2020. Fidelity International, UBS, Allianz, BBVA, Bank of America, Credit Suisse, HSBC Holdings et Santander figurent parmi les signataires. Ces métriques ont pour objectif de " mesurer la création de valeur à long-terme d'une entreprise" pour ses actionnaires et d'avoir des publications d'informations extra-financières comparables d'une société à l'autre. Les signataires s'engagent ainsi à refléter ces métriques dans leurs rapports et annonces aux investisseurs et autres actionnaires " en publiant des informations sur les métriques qui leur semblent les plus pertinents pour leur activité ou en expliquant pourquoi une approche différente est plus appropriée" . Ils s'engagent aussi à promouvoir la convergence de standards, cadres réglementaires et principes ESG existants pour parvenir à une solution acceptée de tous concernant le reporting extra-financier sur des métriques ESG communs.