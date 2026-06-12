Des fans de la Coupe du monde de football pris dans le tourbillon de l'introduction en bourse de SpaceX à New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Joe Brock

Les fans de football qui ne s’attendaient guère plus qu’à des selfies et à l’agitation de Times Square se sont retrouvés vendredi plongés dans un autre spectacle mondial: l’entrée en bourse spectaculaire de SpaceX, la société d’Elon Musk .

Des groupes de supporters vêtus des couleurs de leur pays, venus assister aux matchs de la Coupe du monde à travers les États-Unis, se sont mêlés aux traders, aux touristes et aux fans de Musk devant la bourse Nasdaq, où l’introduction en bourse record de l’entreprise de fusées a transformé un événement financier en quelque chose qui s’apparentait davantage à un carnaval d’avant-match.

« Nous n’avions aucune idée de ce qui se passait », a déclaré Paul Tracey, un policier écossais de 47 ans, qui se trouvait à New York avec des amis avant de se rendre au match d’ouverture de son équipe contre Haïti à Boston.

« C’est un petit bonus. Il y a une bonne ambiance ici », a déclaré Tracey à propos du spectacle SpaceX, ajoutant en riant qu’il n’investirait pas. « Si j’avais l’argent, peut-être, mais j’ai dépensé tout mon argent pour venir ici pour la Coupe du monde. »

L’image de Musk dominait la foule depuis les écrans géants à l’extérieur du bâtiment du Nasdaq, tandis que certains prenaient des selfies, d’autres débattaient de la fortune de cette entreprise évaluée à 1.750 milliards de dollars et de l’ascension de Musk au rang de premier « trillionnaire » , et que de nombreux touristes observaient la scène, perplexes.

D’autres étaient plus au fait de l’actualité. Lucas Honario, 29 ans, un professionnel de la finance originaire du Brésil et vivant désormais dans le Rhode Island, s’est délibérément arrêté en chemin pour assister au match du Brésil contre le Maroc samedi.

« Cette entreprise fait des choses formidables dans ce secteur », a-t-il déclaré à propos de SpaceX. Lorsqu’on lui a demandé qui il soutiendrait s’il devait choisir entre Musk et son équipe nationale, quintuple championne du monde, il n’a pas hésité. « Je dirais l’équipe du Brésil. »

Des supporters brésiliens venus de plus loin sont tombés sur la scène par hasard.

Barbara Althoff, une psychiatre du sud du Brésil qui avait voyagé via le Mexique pour assister à la cérémonie d’ouverture, a d’abord pris la foule pour une situation d’urgence.

« Nous ne savions pas ce qui se passait », a-t-elle déclaré. « Pour nous, c'était une surprise. »

Une fois informée de l’événement SpaceX, elle a ignoré les discussions financières et s’est concentrée sur le football, prédisant avec assurance que le Brésil remporterait un sixième titre.

Mohamed Azdamou, un employé de Boeing et supporter du Maroc originaire de Seattle, a déclaré qu’il avait voulu assister à la première cotation en bourse de l’entreprise de Musk avant le match de son équipe contre le Brésil.

« C’est incroyable de voir ce que fait SpaceX », a-t-il déclaré, le bras autour d’un ami venu du Maroc pour le tournoi.

« Mais nous sommes vraiment ici pour le football. »