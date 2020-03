Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des experts informatiques réunis pour lutter contre le piratage lié au coronavirus Reuters • 26/03/2020 à 05:30









SAN FRANCISCO, 26 mars (Reuters) - Un groupe mondial de près de 400 volontaires disposant d'une expertise dans la sécurité informatique s'est formé mercredi dans le but de lutter contre le piratage lié à la pandémie du nouveau coronavirus. Dénommé Ligue CTI Covid-19 (CTI pour "Cyber Threat Intelligence", renseignement sur les menaces informatiques), le groupe réunit des ressortissants de plus d'une quarantaine de pays et est notamment composé de professionnels occupant des positions de haut rang dans des sociétés comme Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O . Marc Rogers, l'une des quatre personnes à l'origine de la démarche, a déclaré que la priorité numéro une était de lutter contre les piratages menés à l'encontre des centres médicaux et d'autres groupes se trouvant en première ligne face au coronavirus. L'une des clés est la protection des réseaux de communication et des services qui sont devenus essentiels alors que davantage de salariés travaillent depuis leur domicile, a ajouté Rogers, vice-président de la société de sécurité Okta OKTA.O et qui est basé dans la région de la baie de San Francisco. Il s'agit également de lutter contre les tentatives de "phishing" (hameçonnage) qui fleurissent en utilisant les craintes liées au Covid-19 et la recherche d'informations sur le sujet, pour obtenir des données sensibles des internautes. "Je n'ai jamais vu ce volume de phishing", a souligné Rogers. Peu de détails seront fournis sur les axes précis des mesures de protection engagées par le groupe, a-t-il prévenu, ajoutant que les autorités ont accueilli avec joie cette collaboration. Deux autres coordinateurs du groupe sont américains, et un autre israélien. "Je n'ai jamais vu ce niveau de coopération. J'espère que cela continuera au-delà", a dit Rogers. (Joseph Menn; version française Jean Terzian)

