Des États américains poursuivent Zillow et Redfin pour des annonces de location

Zillow est accusé d'avoir payé Redfin pour se retirer du marché publicitaire

Les États mettent en garde contre une hausse des prix due à une entente anticoncurrentielle

Zillow et Redfin affirment que l'accord aide les annonceurs et les locataires

Zillow Group ZG.O et Redfin RKT.N ont été poursuivis mercredi par cinq États américains pour avoir prétendument conspiré afin d'entraver la concurrence dans le domaine des annonces de location en ligne, notamment lorsque Zillow a versé 100 millions de dollars à Redfin pour qu'il cesse de publier des annonces d'appartements.

Les procureurs généraux de Virginie, d'Arizona, du Connecticut, de New York et de Washington ont déposé leur plainte anticoncurrentielle devant le tribunal fédéral d'Alexandria, en Virginie. La Commission fédérale du commerce des États-Unis a intenté une action similaire mardi.

Les deux affaires découlent d'un accord conclu en février entre Zillow et Redfin, qui, avec le propriétaire d'Apartments.com, CoStar CSGP.O , représentent la majeure partie des revenus tirés des annonces de location en ligne aux États-Unis.

En échange des 100 millions de dollars, Redfin aurait accepté de mettre fin aux contrats de publicité avec les gestionnaires de grands immeubles d'habitation, de rester en dehors de ce marché pendant neuf ans et de n'afficher sur sa plateforme que les locations que Zillow affiche également.

Selon les procureurs généraux, cette mesure entraînerait une hausse des prix et des conditions plus défavorables pour les annonceurs, et nuirait aux locataires en réduisant les incitations à la concurrence. Letitia James, procureure générale de l'État de New York, a déclaré que les locataires pourraient également être confrontés à des prix plus élevés.

Les locataires occupent près de 49 millions de logements aux États-Unis, soit plus de 30 % de l'ensemble des logements du pays.

"Zillow paie Redfin pour sortir du marché, ce qui nuit aux locataires et aux propriétaires en supprimant les incitations du marché libre à fournir des services de haute qualité sur lesquels comptent les entreprises et les consommateurs", a déclaré Jason Miyares, procureur général de Virginie, dans un communiqué.

Zillow et Redfin ont réitéré leurs déclarations distinctes de mardi, selon lesquelles leur accord permet aux gestionnaires immobiliers et aux annonceurs d'accéder à un plus grand nombre de locataires, et profite aux locataires en leur donnant accès à un plus grand nombre d'annonces.

Redfin a ajouté qu'il était persuadé qu'il obtiendrait gain de cause devant les tribunaux.

Rocket Cos, qui possède Rocket Mortgage, a acheté Redfin le 1er juillet.

Zillow, basé à Seattle, se défend également contre un procès intenté par Compass COMP.N , le plus grand courtier immobilier résidentiel des États-Unis en termes de volume de ventes, qui l'accuse d'avoir tenté de monopoliser les annonces de logements privés.

L'affaire est la suivante: Virginia et al v Zillow Group Inc et al, U.S. District Court, Eastern District of Virginia, No. 25-01647.