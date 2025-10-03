Des escrocs brésiliens, amassant des millions, ont utilisé des deepfakes de Gisele Bundchen dans des publicités Instagram

Au Brésil, un groupe d'escrocs présumés utilisant des publicités Instagram présentant des deepfakes de la supermodèle Gisele Bundchen et d'autres célébrités, semble avoir gagné des millions de dollars grâce à la fraude en ligne, selon les enquêteurs de police.

Les autorités ont arrêté cette semaine quatre suspects liés à ce système et ont gelé des avoirs dans cinq États dans le cadre d'une enquête qui a permis de découvrir plus de 20 millions de reais (3,9 millions de dollars) dans des fonds suspects identifiés par l'organisme fédéral de lutte contre le blanchiment d'argent, le COAF.

Cette opération constitue l'une des premières tentatives au Brésil de lutter contre l'utilisation croissante d'outils d'intelligence artificielle pour manipuler des images et des vidéos de célébrités à des fins d'escroquerie en ligne.

La Cour suprême du Brésil a statué en juin que les plateformes de médias sociaux peuvent être tenues responsables des publicités illicites publiées par les utilisateurs si elles n'agissent pas rapidement pour supprimer le contenu, même sans ordonnance du tribunal.

Le propriétaire d'Instagram, Meta META.O , a déclaré que ses politiques interdisaient les "publicités qui utilisent de manière trompeuse des personnalités publiques pour essayer d'escroquer les gens", et qu'elle supprimait de telles publicités "lorsqu'elles étaient détectées". La société a ajouté dans un communiqué qu'elle disposait de "systèmes spécialisés pour détecter les appâts à célébrités, qu'elle investissait massivement dans des équipes de révision formées, qu'elle partageait des conseils pour éviter les escroqueries et qu'elle offrait des outils pour signaler les violations potentielles."

Gisele Bundchen n'a pas répondu à une demande de commentaire. Elle avait déjà mis en garde ses abonnés contre les fausses vidéos circulant sur les réseaux sociaux et utilisant son image pour perpétrer des escroqueries.

L'enquête annoncée cette semaine par les enquêteurs de police de l'État méridional du Rio Grande do Sul a débuté en août 2024 après qu'une victime a déclaré avoir été trompée par une publicité Instagram montrant une vidéo modifiée de Gisele Bundchen faisant la promotion d'un produit de soins de la peau.

Une autre publicité utilisait la ressemblance de la supermodèle pour promettre des valises offertes, les acheteurs payant des frais d'expédition pour des articles qui n'arrivaient jamais.

"Nous avons constaté que le groupe criminel avait réalisé une série d'autres escroqueries, impliquant des deepfakes d'autres célébrités et de fausses plateformes de paris", a déclaré à Reuters Eibert Moreira Neto, chef de l'unité de lutte contre la cybercriminalité du Rio Grande do Sul.

Les enquêteurs poursuivent des accusations de blanchiment d'argent et de fraude en ligne. Ils ont noté que la plupart des victimes ont perdu de petites sommes, généralement inférieures à 100 reais (19 $), et n'ont pas signalé les crimes.

"Cela a créé une situation perverse dans laquelle les criminels jouissaient d'une sorte d'"immunité statistique". Ils savaient que la plupart des gens ne les dénonceraient pas, et ils ont donc opéré à grande échelle sans crainte", a déclaré Isadora Galian, de l'unité de lutte contre la cybercriminalité, dans un communiqué.