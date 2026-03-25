Des drones ukrainiens touchent par erreur l'Estonie et la Lettonie

Deux drones militaires ukrainiens, partis pour frapper des cibles russe, ont pénétré mercredi matin dans l'espace aérien de l'Estonie et de la Lettonie, le premier heurtant la cheminée d'une centrale électrique tandis que le second a dû effectuer un atterrissage forcé, ont annoncé les deux pays baltes.

Selon les autorités estoniennes et lettones, ces incidents s'inscrivent dans le cadre d'une attaque ukrainienne contre la Russie. Ils font suite à la chute, lundi, d'un autre drone ukrainien dans un lac en Lituanie, selon Vilnius.

Les drones arrivés en Estonie et en Lettonie ont été signalés au moment où, selon des responsables russes, une attaque de drones ukrainiens a provoqué un incendie dans des installations pétrolières des ports russes de Primorsk et d'Oust-Louga, sur la mer Baltique, deux grands centres d'exportation situés près de l'Estonie et de la Finlande.

L'Ukraine a intensifié ces dernières semaines ses attaques de drones contre les raffineries de pétrole et les infrastructures d’exportation russes, dans le but d'affaiblir l'économie de guerre de la Russie, alors que les pourparlers de paix, soutenus par Washington, sont au point mort.

Aucun blessé ni dégât n'ont été signalés à la suite de l'impact du drone contre la centrale électrique d'Auvere en Estonie, située à seulement 2 km de la frontière russe, a précisé le gouvernement estonien.

"Le drone ne visait pas l'Estonie. Il s'agit d'une conséquence directe de la guerre d'agression à grande échelle menée par la Russie", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Margus Tsahkna dans un message publié sur X.

Le président letton Edgars Rinkevics a dit de son côté à des journalistes que le drone qui s'était écrasé en Lettonie était ukrainien et faisait partie d'une attaque contre des cibles russes, a rapporté la chaîne publique LSM.

Un troisième drone est brièvement entré dans l'espace aérien letton via la Biélorussie avant de repartir vers la Russie, ont ajouté les autorités lettones.

Le Premier ministre lituanien avait auparavant déclaré cette semaine qu'un drone militaire qui s'était écrasé dans un lac en Lituanie provenait également d'Ukraine et visait les exportations pétrolières russes avant de dévier de sa trajectoire.

"La guerre, provoquée par l'agresseur russe, nous a menés à ce point, avec des drones tombant sur les territoires des trois États baltes en l'espace de 48 heures", a déclaré mercredi le ministre lituanien de la Défense, Robertas Kaunas, dans un communiqué.

"Il est évident que la défense aérienne constitue un défi non seulement en Lituanie, mais dans l'ensemble de l'Otan", a-t-il ajouté.

(Reportage Anna Ringstrom, Andrius Sytas et Janis Laizans, version française Elena Smirnova, édité Benoit Van Overstraeten)