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Des drones ukrainiens frappent plusieurs régions russes - autorités locales
information fournie par Reuters 31/05/2026 à 09:46

Des drones ukrainiens ont frappé des cibles énergétiques et industrielles dans plusieurs régions russes au cours de la nuit samedi à dimanche, ont rapporté les autorités locales russes.

À Saratov, région située sur la Volga qui compte plusieurs raffineries de pétrole et qui a été régulièrement la cible d'attaques ukrainiennes ces dernières années, le gouverneur Roman Busargin a déclaré sur Telegram que des "infrastructures civiles" avaient été endommagées.

Dans la région de Kirov, au nord-est de Moscou et à environ 1.300 km de l'Ukraine, le gouverneur Alexander Sokolov a déclaré que des drones avaient frappé un site dans le district d'Urzhumsky.

Les gouverneurs de Rostov, Voronej et Belgorod, des régions limitrophes de l'Ukraine, ont également fait état de frappes, trois civils ayant été blessés à Belgorod.

Dans la péninsule de Crimée, annexée par la Russie, le gouverneur mis en place par Moscou, Sergueï Aksionov, a déclaré que les autorités avaient décidé de restreindre les ventes d'essence.

Il n'a pas précisé le motif de cette décision, mais l'Ukraine attaque depuis des mois des infrastructures pétrolières dans le sud-ouest de la Russie, près de la Crimée.

(Reportage Reuters; rédigé par Felix Light, version française Claude Chendjou)

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