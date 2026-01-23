Des données positives pour Sanofi dans la dermatite atopique
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 07:24
Dans l'étude de phase 3 SHORE, l'amlitelimab en association avec des traitements topiques a atteint tous les critères d'évaluation principaux et secondaires clés à la semaine 24, avec une efficacité augmentant progressivement, certains patients montrant une amélioration dès la semaine 2.
Dans l'étude de phase 3 COAST 2, il a démontré une efficacité statistiquement significative sur le critère d'évaluation principal tel qu'évalué pour les Etats-Unis et les pays de référence américains, mais pas pour les critères d'évaluation co-principaux tels qu'évalués pour l'UE et les pays de référence européens.
"Ces résultats sont importants car ils valident le nouveau mécanisme d'action de l'amlitelimab, qui bloque le ligand OX40 sans détruire les cellules T, ainsi que sa capacité à normaliser le système immunitaire au fil du temps", souligne Houman Ashrafian, vice-président exécutif, directeur de la R&D chez Sanofi.
Par ailleurs, une analyse préliminaire de l'étude de phase 2 ATLANTIS a montré des améliorations continues et progressives sans signe de plateau jusqu'à la semaine 52, démontrant le potentiel du ligand OX40 comme nouveau mécanisme important dans la dermatite atopique.
Valeurs associées
|79,760 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
TikTok a annoncé jeudi avoir créé une co-entreprise majoritairement détenue par des investisseurs américains pour gérer ses activités aux Etats-Unis, mettant fin à une longue saga judiciaire qui menaçait de conduire à son interdiction dans le pays. Cette nouvelle ... Lire la suite
-
L'or a atteint un nouveau record vendredi, tandis que l'argent et le platine ont également augmenté leurs gains pour atteindre des sommets historiques, soutenus par les incertitudes géopolitiques et économiques, un dollar plus faible et des paris sur des réductions ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Shell) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris ... Lire la suite
-
BNP Paribas envisage de supprimer environ 1.200 emplois dans sa filiale de gestion d'actifs, affirme jeudi le journal Les Echos, dont quelque 600 en France, quelques jours seulement après la fusion de ses activités historiques avec Axa IM, acheté l'été dernier. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer