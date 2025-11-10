Des données positives pour Roche dans la sclérose en plaques
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 08:45
Le laboratoire suisse explique que cet inhibiteur expérimental de la tyrosine kinase de Bruton a ainsi considérablement réduit le taux annualisé de rechutes par rapport au tériflunomide sur une période d'au moins 96 semaines de traitement.
De plus, l'étude pivot de phase III FENtrepid dans la sclérose en plaques progressive primaire (SPPP) a aussi atteint son critère d'évaluation principal, le fénébrutinib ayant ralenti la progression de l'invalidité au moins aussi efficacement que l'Ocrevus.
Les données complètes des deux études seront partagées lors de prochains congrès. Une fois que la deuxième étude RMS (FENhance 1) aura été publiée, au premier semestre 2026, toutes les données seront soumises aux autorités réglementaires.
Valeurs associées
|272,800 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+1,64%
A lire aussi
-
Les principales Bourses européennes avancent en début de séance lundi, avec le regain d'optimisme quant à la possibilité d'une fin imminente de la fermeture partielle des administrations fédérales aux États-Unis ("shutdown"). À Paris, le CAC 40 gagne 1,06% à 8.034,63 ... Lire la suite
-
Les Philippines évaluent les dégâts lundi après le passage dans la nuit du "super typhon" Fung-wong, qui a fait au moins deux morts et contraint plus d'un million de personnes à évacuer, avant de poursuivre sa route vers Taïwan. "De nombreuses maisons ont été endommagées ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer