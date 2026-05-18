Des données positives pour Novartis dans le cancer de la prostate
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 08:42
Ces données, présentées oralement lors de la réunion annuelle de l'American Urological Association 2026, ont montré un risque de progression de l'antigène prostatique spécifique (APS) inférieur de 58% avec Pluvicto, par rapport au SoC seul.
"La progression de l'APS peut être un indicateur précoce d'une résistance émergente à la maladie, et environ un tiers des patients n'atteignent pas des niveaux d'APS indétectables avec le seul SoC", précise le groupe de santé suisse.
De plus, les patients traités avec Pluvicto ont présenté une fréquence et une profondeur plus élevées de réponse APS lorsqu'il est combiné avec le SoC (inhibiteur de la voie des récepteurs androgènes thérapie de privation androgénique), par rapport au SoC seul.
Presque tous les patients (plus de 98%) des deux bras ont connu des baisses substantielles des niveaux d'APS. Cependant, davantage de patients traités avec Pluvicto plus SoC ont obtenu une réduction profonde du PSA que ceux traités uniquement avec le SoC.
Le profil de sécurité et la tolérance de Pluvicto se sont révélés cohérents avec son profil établi dans PSMAfore et VISION. Novartis a déposé des soumissions réglementaires aux États-Unis, en Chine et au Japon, les premières décisions étant attendues au 2e semestre 2026.
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