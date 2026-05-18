Hantavirus: Le navire MV Hondius est arrivé au port de Rotterdam pour y être désinfecté

Le navire de croisière MV Hondius arrive au port de Rotterdam

par Charlotte Van Campenhout

Le ‌navire de croisière MV Hondius, théâtre d'une épidémie d'hantavirus, est arrivé lundi dans le port ​de Rotterdam avec 25 membres d'équipage et deux soignants restés à bord après l'évacuation d'une partie des passagers aux îles Canaries, pour y être désinfecté.

Des mesures de quarantaine ont ​été mises en place pour une partie de l'équipage non néerlandais à bord du MV Hondius, ont déclaré les ​autorités locales. On ignore pour le moment si ⁠ces personnes seront confinées pendant 42 jours, délai d'incubation du virus, comme recommandé ‌pour les passagers ayant débarqué le 10 mai à Tenerife.

Ce paquebot de luxe, battant pavillon néerlandais, transportait environ 150 passagers et membres d'équipage ​originaires de 23 pays lorsqu'un ‌foyer de hantavirus s'est déclaré et a été signalé pour la ⁠première fois, le 2 mai, par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

A ce jour, trois passagers sont morts, un couple de Néerlandais et une Allemande.

Le navire, exploité par Oceanwide Expeditions, s'était ⁠retrouvé bloqué au large ‌du Cap-Vert, sa destination finale initiale, au début du mois, en ⁠raison du foyer d'hantavirus.

L'OMS et l'Union européenne (UE) avaient alors demandé à l'Espagne de gérer ‌l'évacuation des passagers, qui ont débarqué pour une partie aux îles Canaries. ⁠Le navire a ensuite pris la mer en direction de Rotterdam ⁠avec un équipage réduit ‌et deux membres du personnel médical.

Les membres d'équipage, les passagers ayant déjà quitté le navire ​et les personnes ayant été en contact ‌avec eux ont été placés en quarantaine dans plusieurs pays à travers le monde.

L'OMS a révisé vendredi son ​décompte des cas positifs, le ramenant de 11 à 10 après qu'un Américain s'est révélé négatif. A la date du 15 mai, l'OMS comptabilisait 10 cas – huit ⁠confirmés et deux probables –, dont les trois décès.

Le gouvernement de Colombie-Britannique a déclaré samedi qu'un Canadien, passager du MV Hondius, a également été testé positif au hantavirus. L'OMS a dit dimanche attendre une actualisation officielle du décompte. Si le cas était avéré, le nombre de personnes affectées passerait à 11.

(Avec la contribution de Bart Meijer, version française Claude ​Chendjou, édité par Sophie Louet)