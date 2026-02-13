Des données de phase III positives dans l'IgAN chez Novartis
"Vanrafia a montré une différence de 2,39 ml/min/1,73m2 dans le changement estimé du taux de filtration glomérulaire (eGFR) par rapport au placebo à la semaine 136, 4 semaines après la fin du traitement étudié", précise le laboratoire pharmaceutique suisse.
Pour rappel, Vanrafia a reçu une approbation accélérée aux Etats-Unis et en Chine pour la réduction de la protéinurie chez les adultes atteints d'IgAN en 2025, et Novartis prévoit de soumettre une approbation traditionnelle en 2026.
Maladie auto-immune rénale progressive et très handicapante car entraînant une inflammation glomérulaire et une protéinurie, l'IgAN est nouvellement diagnostiquée chez environ 25 personnes sur un million chaque année dans le monde.
