 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 722,62
+0,62%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Des données de phase 3 positives pour le Comirnaty de Pfizer
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 13:30

(Zonebourse.com) - Pfizer et BioNTech annoncent les premiers résultats positifs d'une cohorte d'essais cliniques de phase 3 en cours évaluant une dose de 30 ?g de la formule monovalente de leu vaccin Comirnaty contre la Covid-19 2025-26 adaptée à la sous-lignée LP.8.1.

La cohorte, composée d'adultes de 18 à 64 ans présentant au moins un risque sous-jacent de Covid-19 grave et d'adultes de 65 ans et plus, présente une augmentation d'au moins 4 fois des titres d'anticorps neutralisants LP.8.1 après avoir reçu cette formule.

Ces premiers résultats cliniques renforcent ainsi les données précliniques à l'appui de l'approbation récente par la FDA américaine de la formule 2025-26 du vaccin de Pfizer et BioNTech, qui ont donc soumis ces données à l'autorité sanitaire.

Les réponses favorables des anticorps neutralisants et le profil d'innocuité cohérent pour les personnes présentant un risque plus élevé et ayant déjà été exposées au SRAS-CoV-2 fournissent des informations précoces aux prescripteurs pour la saison de vaccination de cette année.

Valeurs associées

PFIZER
24,890 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank