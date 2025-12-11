Des données de phase 2 positives pour Ixchiq (Valneva) chez l'enfant
Selon les résultats de l'essai VLA1553-221, ce vaccin à injection unique a été bien toléré par les enfants âgés d'un à 11 ans indépendamment de la dose de vaccin reçue ou d'une précédente infection au virus du chikungunya.
Les niveaux d'anticorps demeurent élevés après 12 mois dans les deux groupes vaccinés, mais se montrent plus robustes dans celui ayant reçu une dose complète du vaccin, que chez les enfants ayant reçu une demi-dose.
Ces données à 12 mois viennent conforter la sélection d'une dose complète du vaccin pour un futur essai clinique pédiatrique de phase 3, que Valneva prévoit d'initier après avoir recueilli des données en vie réelle supplémentaires chez les adolescents.
