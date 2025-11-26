Des données de phase 2 positives dans Lyme pour Valneva
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 08:00
Les résultats ont montré une forte réponse immunitaire anamnestique et un profil de sécurité favorable six mois après une troisième dose de rappel dans toutes les tranches d'âge, confirmant le bénéfice anticipé d'une vaccination annuelle avant chaque saison de Lyme.
Pour rappel, Pfizer et Valneva ont signé un accord de collaboration en avril 2020 pour le développement et la commercialisation du VLA15 par le groupe américain. Il s'agit du candidat vaccin le plus avancé contre la maladie de Lyme, avec deux essais de phase 3 en cours.
Sous réserve de données positives de phase 3, Pfizer prévoit de soumettre des demandes d'autorisation de mise sur le marché (BLA et AMM) auprès de la FDA américaine et de l'agence européenne des médicaments (EMA) en 2026.
