 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 011,92
-1,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Des données de phase 1 positives dans Zika pour Valneva
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 08:00

Valneva fait part des résultats positifs de l'essai de phase 1 VLA1601-102, évaluant l'innocuité et l'immunogénicité de VLA1601, son candidat vaccin inactivé et adjuvanté de seconde génération contre le virus Zika (ZIKV).

L'essai incluait environ 150 participants âgés de 18 à 49 ans aux Etats-Unis. Les participants ont reçu deux doses faibles, moyennes ou élevées du candidat vaccin hautement purifié et inactivé, à quatre semaines d'intervalle.

Les données recueillies jusqu'au 57ème jour (quatre semaines après la deuxième dose) ont montré que VLA1601 était généralement sûr et bien toléré dans les cinq groupes vaccinés, et qu'aucun problème de sécurité n'a été identifié.

La société de vaccins ajoute que deux doses de VLA1601 se sont révélées immunogènes dans les cinq groupes de traitement étudiés et que la réponse immunitaire la plus forte a été observée dans les groupes ayant reçu deux adjuvants.

Prévenant que 'les voies réglementaires et les opportunités commerciales pour un vaccin contre le virus Zika restent incertaines', elle n'envisagera de nouvelles étapes de développement que si des opportunités concrètes de financement se matérialisent.

Valeurs associées

VALNEVA
3,9520 EUR Euronext Paris +1,44%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes chutent à l'ouverture
    information fournie par AFP 04.11.2025 09:21 

    Les Bourses européennes ont ouvert nettement dans le rouge mardi, dans le sillage d'une baisse de régime du côté des Bourses asiatiques et de Wall Street, liée à des prises de bénéfices, une fatigue de l'IA et des doutes sur l'évolution des taux de la banque centrale ... Lire la suite

  • Axa (Crédit: L. Grassin / )
    Nouveaux CEO pour la Suisse et la santé chez AXA
    information fournie par Zonebourse 04.11.2025 09:17 

    AXA annonce la nomination de Patric Deflorin comme CEO (chief executive officer) d'AXA Suisse, succédant à Fabrizio Petrillo, qui 'a décidé de poursuivre un nouveau chapitre après un parcours distingué de 16 ans chez AXA Suisse'. Patric Deflorin a rejoint AXA Suisse ... Lire la suite

  • Les bannières de Shein sur la façade du BHV à Paris, le 3 novembre 2025 ( AFP / Julie SEBADELHA )
    Poupées sexuelles: "nous collaborerons à 100% avec la justice", assure le porte-parole de Shein
    information fournie par AFP 04.11.2025 09:10 

    "Nous collaborerons à 100% avec la justice", a affirmé mardi le porte-parole de Shein en France, Quentin Ruffat, sur la radio RMC, assurant également que l'entreprise était prête à partager les noms des acheteurs de poupées sexuelles d'apparence enfantine, à caractère ... Lire la suite

  • Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou à Paris le 29 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Les enjeux et les contours de la conférence Travail et Retraites dévoilés mardi
    information fournie par AFP 04.11.2025 09:08 

    La conférence Travail et Retraites s'ouvre mardi par une réunion des partenaires sociaux sur son format et sa méthode, pour tenter de relancer le dialogue social sur ces sujets après l'échec du conclave, mais en l'absence notable de la CGT. L'ensemble des autres ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank