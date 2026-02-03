Des documents montrent que la principale avocate de Goldman Sachs a accepté des cadeaux de "l'oncle Jeffrey" Epstein

L'avocate principale de Goldman Sachs, Kathryn Ruemmler, a accepté des cadeaux de la part du délinquant sexuel Jeffrey Epstein et l'a conseillée sur la manière de répondre aux questions de la presse concernant ses crimes, selon un examen par Reuters de courriels parmi des millions de documents publiés la semaine dernière par le ministère américain de la Justice.

Kathryn Ruemmler, qui était également conseillère juridique de la Maison Blanche sous l'administration Obama, appelait Jeffrey Epstein "Oncle Jeffrey" dans ses courriels et recevait des cadeaux de sa part, notamment du vin et un sac à main, selon les documents. Kathryn Ruemmler a eu un grand nombre de communications avec Jeffrey Epstein entre 2014 et 2019, même après que le financier en disgrâce a plaidé coupable en 2008 pour avoir procuré une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution, selon les documents. Ces communications ont notamment consisté à conseiller Jeffrey Epstein sur la manière de répondre à une demande des médias en 2019 concernant le traitement juridique spécial qu'il aurait reçu en raison de ses relations, indiquent les courriels.

"J'étais avocate de la défense lorsque j'ai eu affaire à Jeffrey Epstein", a déclaré Kathryn Ruemmler dans un communiqué mardi. "J'ai appris à le connaître en tant qu'avocate et c'était la base de ma relation avec lui.

"Je n'avais pas connaissance d'un quelconque comportement criminel de sa part et je ne le connaissais pas comme le monstre qu'il s'est révélé être", a-t-elle poursuivi. "Ces courriels privés vieux de dix ans auxquels vous faites référence de manière sélective et que vous rapportez avec empressement n'ont rien à voir avec mon travail chez Goldman Sachs." Tony Fratto, porte-parole de Goldman Sachs, a déclaré dans un courriel que Jeffrey Epstein offrait souvent des faveurs et des cadeaux non sollicités à de nombreux contacts d'affaires.

Goldman a soutenu Kathryn Ruemmler par le passé, son directeur général David Solomon la qualifiant d'"excellente conseillère générale". Fratto a déclaré que Goldman avait compris la nature du travail antérieur de Kathryn Ruemmler en tant qu'avocate de la défense en col blanc et qu'il était satisfait après avoir effectué ses propres vérifications.

DES DOCUMENTS MONTRENT QUE KATHRYN RUEMMLER A REÇU DES CADEAUX DE JEFFREY EPSTEIN. Les documents nouvellement publiés fournissent davantage de détails sur les liens qu'entretenait Jeffrey Epstein avec d'éminentes personnalités dans les domaines de la politique, de la finance et de l'enseignement, tant avant qu'après son plaidoyer de culpabilité en 2008.

Jeffrey Epstein a été arrêté pour trafic sexuel en juillet 2019. Il est mort dans sa cellule de prison à Manhattan le mois suivant, dans ce que le médecin légiste en chef de la ville de New York a qualifié de suicide.

En 2018, un tiers, dont le gouvernement a caviardé le nom, a envoyé un courriel à Kathryn Ruemmler pour dire que Jeffrey Epstein voulait acheter un bracelet pour son Apple Watch. "J'adore celui d'Hermès!", a-t-elle répondu. "Si vraiment il est d'accord pour le modèle Hermès, j'adorerais le 40 mm, Hermès en acier inoxydable avec double tour en cuir bleu indigo swift."

En 2019, elle a remercié Jeffrey Epstein pour d'autres cadeaux.

"Je suis entièrement gâtée par l'oncle Jeffrey aujourd'hui! Des bottes, un sac à main et une montre Jeffrey!" Kathryn Ruemmler a écrit.

Bloomberg et le Financial Times ont précédemment rapporté les échanges de courriels.

Dans une autre série de courriels datant de 2016, Jeffrey Epstein a demandé à Kathryn Ruemmler ce que Donald Trump, qui est devenu plus tard président des États-Unis, devrait dire lorsqu'on lui poserait des questions le concernant.

Kathryn Ruemmler a répondu que Trump devrait dire: "Je connaissais Jeffrey Epstein professionnellement et j'ai toujours eu des relations positives avec lui. Je ne sais rien de ses problèmes juridiques personnels, à part ce que j'ai lu dans des rapports publics, et je n'ai donc aucun commentaire à faire."