Des croisiéristes français interdits de débarquer à Marseille

MARSEILLE, 17 avril (Reuters) - Le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé vendredi l'accès au port de Marseille au paquebot de croisière "Costa Deliziosa", de la compagnie italienne Costa Croisières, ainsi que le débarquement des 1.400 passagers à bord, dont 426 Français, en application des consignes sanitaires liées à la pandémie de nouveau coronavirus. "Pierre Dartout, préfet des Bouches-du Rhône, n'a pas accepté de prendre une dérogation pour l'accostage au port de Marseille du navire de croisière Costa Deliziosa", écrit la préfecture dans un communiqué. Un décret du 23 mars interdit jusqu'au 11 mai 2020 à tout navire de croisière, avec ou sans passagers, de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises, sauf dérogation du représentant de l'Etat, une dérogation refusée vendredi. Le navire battant pavillon italien a comme destination finale Venise. "Depuis le 15 mars 2020, la préfecture a déjà autorisé des dérogations pour l'accostage au grand port maritime de Marseille de six navires de croisière, ayant permis le rapatriement de plus de 2.200 passagers français et européens", dit la préfecture. "Ces opérations mobilisent déjà très fortement les forces de sécurité (police aux frontières, gendarmerie maritime) et les autorités sanitaires", ajoute-t-elle. La préfecture indique que ces moyens seront également mobilisés en début de semaine prochaine par le débarquement du "MSC Magnifica", navire dont la destination finale est Marseille et qui doit débarquer plus de 1.700 passagers, dont 700 Français mais aussi de nombreux Allemands, Italiens et Espagnols. Pour le "Costa Deliziosa", la préfecture précise que "le centre de crise du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères est pleinement mobilisé pour trouver une solution de débarquement rapide des passagers français dans les conditions de sécurité sanitaire qu'impose le contexte de la pandémie de COVID-19". (Marc Leras, édité par Bertrand Boucey)

