Des craintes de faillite au S&P 500 : Carvana surclasse les géants de Détroit

La valeur de marché de Carvana dépasse celle de Ford et de GM

L'action fait un bond de plus de 8 000 % depuis le creux de 2022

L'inclusion de Carvana dans le S&P 500 devrait stimuler les achats de fonds indiciels

Carvana, le pionnier de la vente en ligne de voitures d'occasion connu pour ses distributeurs automatiques emblématiques, devrait faire une entrée fracassante dans l'indice S&P 500, couronnant un redressement spectaculaire de trois ans qui a vu sa valeur de marché dépasser celle des constructeurs automobiles historiques GM et Ford.

Les actions de Carvana CVNA.N ont bondi de12,5 % lundi pour atteindre un niveau record, prolongeant ainsi leur série de dix jours de hausse. L'action a presque doublé cette année.

La résurgence de Carvana après les craintes d'un défaut de paiement de la dette et d'une possible faillite en 2022 a suivi une reprise économique américaine en forme de K, où les consommateurs à faible revenu - pressés par les tarifs douaniers et l'inflation - se sont dirigés vers les magasins de voitures d'occasion alors même que les riches ont stimulé les ventes de véhicules neufs.

"C'est une histoire passionnante. C'est une histoire qui voit une croissance énorme et vertigineuse après une pandémie , puis un effondrement total. Puis elle revient en force", a déclaré Chris Beauchamp, analyste chez IG Group.

"Si l'on s'attend à ce que la Fed réduise à nouveau ses taux, ce qui atténuera les pressions sur les consommateurs, il y a encore beaucoup de carburant dans le magasin

Depuis qu'elle a atteint des niveaux historiquement bas en 2022, l'action a bondi de plus de 8 000 %, la société ayant vanté les mérites d'un contrôle plus strict des coûts, d'une réduction de la dette et d'un rebond de la demande qui l'ont aidée à renouer avec la rentabilité .

Mais en janvier, le vendeur à découvert Hindenburg Research a déclaré qu'il était à découvert sur Carvana , qualifiant son redressement de "mirage" et affirmant que ses recherches avaient permis de découvrir 800 millions de dollars de ventes de prêts à une partie liée non divulguée et de manipuler ses comptes afin d'alimenter la croissance temporaire des revenus déclarés. Carvana a qualifié le rapport d'"intentionnellement trompeur et inexact"

ACHAT À LONG TERME

La hausse vertigineuse de l'action de Carvana a propulsé sa valeur de marché àprès de 97 milliards de dollars, au-dessus des 52 milliards de dollars des anciens constructeurs automobiles Ford F.N et des 71 milliards de dollars de General Motors GM.N .

L'action de Carvana se négocie à 57,4 fois les bénéfices prévisionnels, ce qui est bien supérieur aux multiples à un chiffre de ses rivaux de Detroit.

il s'agit d'un "achat" à long terme et je profiterais de tout repli pour ajouter des actions pour la croissance séculaire à long terme et l'expansion de la part de marché",a déclaré Stephanie Link, stratège en chef des investissements chez Hightower Advisors.

L'inclusion, annoncée par S&P Dow Jones Indices vendredi en fin de journée à l'adresse , sera effective à partir du 22 décembre et devrait stimuler les achats des fonds indiciels.

DES FONDAMENTAUX QUI S'AMÉLIORENT ET UN PUBLIC FIDÈLE

Carvana a été un titre populaire parmi les traders de détail, qui s'empilent souvent sur des actions à fort momentum et fortement court-circuitées.

"Elle continue d'avoir un public fidèle qui croit que son modèle peut continuer à gagner des parts de marché et à améliorer sa rentabilité", a déclaré Rick Meckler, partenaire de Cherry Lane Investments, un bureau d'investissement familial.

La dernière série de gains a coûté aux investisseurs baissiers environ 1 milliard de dollars de pertes, selon les estimations de la société d'analyse de données Ortex. L'intérêt court global est proche de son niveau le plus bas depuis des années, les fondamentaux de l'entreprise s'étant renforcés.

Carvana a vendu un nombre record de 155 941 unités de vente au détail au troisième trimestre, tandis que le revenu total a bondi de 55 % à 5,65 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, a indiqué la société en octobre.

La société pourrait dépasser son grand rival CarMax KMX.N en termes de volumes de ventes trimestrielles de voitures d'occasion d'ici le quatrième trimestre 2026, a déclaré un analyste en novembre.