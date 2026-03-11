Des chiffres d'inflation "dépassés" avec la guerre au Moyen-Orient, selon les analystes
Des chiffres d'inflation en ligne avec les attentes en février...
L'indice des prix à la consommation (CPI) des Etats-Unis a augmenté à un rythme annuel de 2,4% en février, un taux stable par rapport à celui observé le mois précédent, conformément à l'estimation moyenne des analystes.
En données sous-jacentes (c'est-à-dire hors énergie et produits alimentaires), le taux d'inflation annuel américain est aussi resté atone en février par rapport à janvier, à 2,5%, toujours en ligne avec le consensus.
Exprimée en variation d'un mois sur l'autre, la hausse des prix à la consommation s'est établie à 0,3% au total et à 0,2% en sous-jacent.
...mais déjà largement "dépassés" avec la crise au Moyen-Orient
"Les prix à la consommation ont montré une pression inflationniste modérée, comme auparavant", reconnaît Commerzbank, prévenant toutefois que ces chiffres n'incluent pas encore la hausse significative des prix de l'énergie résultant de la guerre avec l'Iran.
"Ces données étant déjà largement "dépassées" en raison des événements récents au Moyen-Orient, nous pensons que les marchés financiers réagiront de manière modérée à cette annonce", juge d'ailleurs ClearBridge Investments (filiale de Franklin Templeton).
De son côté, Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM, note que la variation sur six mois annualisée du "core CPI" atteint, à 2,3%, son plus bas niveau depuis mars 2021.
Selon lui, le rapport sur les prix à la consommation de février est donc "plutôt rassurant car il montre que la dynamique de lente désinflation était encore à l'oeuvre avant l'opération "Epic fury"".
"En revanche, la hausse des prix à la pompe devrait ajouter au moins quelques dixièmes à l'inflation totale dès le mois prochain", prévient-il.
