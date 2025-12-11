Des changements au comité exécutif de Mersen
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 08:00
Matthieu Elriz, actuellement senior vice president de l'activité Graphite Materials Technologies au sein du pôle Advanced Materials, est ainsi nommé vice-président exécutif du pôle Advanced Materials, succédant à Eric Guajioty qui prend sa retraite.
Ferran Sacrest, actuellement vice president Global Sales & Customer Care du pôle Electrical Power, est désigné nouveau vice-président exécutif du pôle Electrical Power, en remplacement de Gilles Boisseau.
Enfin, Gilles Boisseau, vice-président exécutif sortant du pôle Electrical Power, dirigera la nouvelle direction Mersen International pour soutenir le développement et la croissance du groupe industriel à l'échelle mondiale.
