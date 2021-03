Des CGP réactifs face à la crise

(NEWSManagers.com) - L' année 2020 a rebattu en profondeur les cartes des solutions d' investissement choisies par les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) pour faire face à la crise sanitaire et chercher à générer des opportunités. C'est en tout cas l'enseignement principal à tirer de la dernière édition de l' Observatoire Nortia du Conseil Financier Indépendant publié lundi 22 février (1).

" L' engagement des CGP cette année a été total ! Ultra-réactifs au deuxième trimestre pour profiter des opportunités générées par la crise sur les marchés financiers, ils ont su garder cette rationalité au second semestre. Ils ont adopté une position d' attente au retour de l' été, avant de se forger une opinion sur les perspectives 2021, à l' aune de l' arrivée des vaccins, de la résolution de certains risques politiques majeurs (élections américaines, Brexit...), et donc de revenir sur des supports comme les fonds actions thématiques notamment" , résume Philippe Parguey, directeur général de Nortia.

L'assurance vie n'est pas morte

De janvier à décembre, l'Observatoire dénombre trois temps spécifiques concernant la collecte brute en assurance vie. Tout d'abord, un premier trimestre très actif pour profiter de la correction des marchés financiers (plus de 53 % des collectes en UC). Ensuite, un certain attentisme aux deuxième et troisième trimestres avec plus de 50 % des nouveaux flux vers le fonds euros. Enfin, un retour vers les UC plus marqué au dernier trimestre, grâce à une visibilité retrouvée.

" Les politiques de bonification mises en place par les compagnies d' assurance pour inciter les épargnants à diversifier leurs investissements vers les UC vont sans doute aussi soutenir cette tendance de fond" , considère Adrien Lhermitte, responsable de l' ingénierie financière.

Concernant les supports, les CGP ont investi sur des fonds actions européennes et internationales au deuxième trimestre. Au total, c'est 30 % de la collecte brute globale qui s'est portée sur les actions au deuxième trimestre et 28 % sur les six mois suivants. D'octobre à décembre, les conseillers ont diversifié leurs allocations avec des fonds sectoriels et thématiques, notamment ISR. " Les investisseurs ont besoin de réinjecter du risque dans leur portefeuille, en cohérence avec leur profil, pour espérer des rendements supérieurs sur des horizons de placement long terme. Cette tendance, qui a pris de l' ampleur toute l' année, va perdurer" , prévoit Nicolas Lemaire, analyste financier.

L' immobilier (SCI, SCPI & OPCI) a connu une année 2020 en dents de scie. Au deuxième trimestre, la part de la collecte brute allouée par les CGP à cette classe d' actifs a chuté à quelques 15 %, contre près de 40 % au premier trimestre. En cause, les inquiétudes quant aux retombées concrètes de la crise sanitaire sur l' immobilier et notamment sur les retards et annulations du paiement des loyers, commerciaux notamment. " La crise est venue intensifier le "retail bashing" et a créé de l' incertitude sur des typologies comme l' hôtellerie et le bureaux qui étaient jusque là épargnées. Heureusement, les sociétés de gestion ont communiqué rapidement les taux de recouvrement des loyers qui étaient rassurants et ont redonné confiance aux investisseurs" , explique Adrien Lhermitte. Les SCI sont le véhicule qui a le plus séduit les CGP (62 % de la collecte).

Outre les actions, les produits structurés sont les autres grands gagnants de 2020. Ils ont été les principaux bénéficiaires des arbitrages (voire histogramme ci-dessous) et ont réalisé une collecte brute très importante, notamment au quatrième trimestre (15% de la collecte globale). " Les niveaux bas des sous-jacents au printemps ont permis de figer de bonnes conditions de rappel anticipé. De plus, des opportunités se sont ouvertes sur le marché secondaire avec des prix attractifs" , explique Manon Cosyn-Martin, analyste financière, précisant qu'il sera intéressant d' observer la manière dont les CGP vont réinvestir les capitaux libérés par les remboursements attendus dès le deuxième trimestre 2021.

Sans surprise, les grands perdants sont les fonds monétaires et les fonds mixtes internationaux, parmi lesquels certaines maisons de gestion de fonds flexibles parviennent malgré tout à tirer leur épingle du jeu, comme Comgest ou Varenne Capital Partners.

" En termes d' arbitrages sur le stock en assurance vie, le constat est sans appel : les CGP ont réalisé de nombreux arbitrages tactiques et su reprendre du risque au bon moment" , résument les auteurs de l'étude.

Les comptes-titres continuent leur marche en avant

Le succès du compte-titres ne s' est pas démenti en 2020 (490 millions d' euros de collecte l'an dernier chez Nortia). Sa collecte dépasse même, pour la première fois, celle de l'assurance vie. " La plus grande rapidité d' investissement sur ce placement a séduit les CGP" , estiment les auteurs de l'Observatoire. Les produits privilégiés en comptes-titres par les CGP en 2020 sont incontestablement les produits structurés. Ils bénéficient notamment du dynamisme du marché secondaire.

(1) L'Observatoire de Nortia est construit sur la collecte (versements initiaux et complémentaires) et sur les mouvements d' arbitrage des quelque 1.000 CGP actifs de Nortia (soit plus de 80.000 clients, pour un encours de 11 milliards d' euros au 31/12/2020)