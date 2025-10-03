Des centres de données dans l'espace ? Jeff Bezos pense que c'est possible

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fondateur et président exécutif d'Amazon AMZN.O , Jeff Bezos, a déclaré vendredi que des centres de données d'une capacité de plusieurs gigawatts seraient construits dans l'espace au cours des 10 à 20 prochaines années, prédisant qu'ils finiraient par surpasser les centres terrestres grâce à l'abondance de l'énergie solaire ininterrompue.

Le nombre de ces énormes centres, qui stockent l'infrastructure informatique, augmente de façon exponentielle à mesure que le monde utilise de plus en plus l'intelligence artificielle et l'informatique en nuage, entraînant une hausse de la demande d'électricité et d'eau pour refroidir leurs serveurs.

"L'une des choses qui va se produire dans les prochaines années - il est difficile de savoir exactement quand, c'est dans plus de 10 ans, et je parie que ce n'est pas plus de 20 ans - nous allons commencer à construire ces centres de données gigawatts géants dans l'espace", a déclaré M. Bezos lors d'une discussion au coin du feu avec le président de Ferrari RACE.MI et de Stellantis STLAM.MI , John Elkann, à l'occasion de la semaine technologique italienne à Turin.

Le concept de centres de données basés dans l'espace séduit de plus en plus les grandes entreprises technologiques, car les besoins en énergie pour maintenir de telles opérations sur Terre augmentent fortement.

"Ces clusters de formation géants seront mieux construits dans l'espace, car nous y disposons de l'énergie solaire, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il n'y a pas de nuages, pas de pluie, pas de conditions météorologiques", a déclaré M. Bezos. "Nous serons en mesure d'offrir un coût inférieur à celui des centres de données terrestres dans l'espace au cours des deux prochaines décennies."

Selon M. Bezos, le passage à l'infrastructure orbitale s'inscrit dans une tendance plus large d'utilisation de l'espace pour améliorer la vie sur Terre.

"C'est déjà le cas avec les satellites météorologiques. C'est déjà le cas avec les satellites de communication. La prochaine étape sera les centres de données, puis d'autres types de fabrication", a-t-il déclaré.

Toutefois, l'hébergement de centres de données dans l'espace pose ses propres problèmes, notamment la lourdeur de la maintenance, les possibilités limitées de mise à niveau, les coûts élevés de lancement des fusées et le risque d'échec des lancements de fusées.