Des centaines de millions de dépôts liés au réseau restent dans l'incertitude suite à la suspension des activités des centres de données au Texas

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* La suspension des autorisations pour les centres de données au Texas met les acomptes en péril, sans calendrier précis pour les autorisations relatives au réseau électrique

* Les projets devaient verser une garantie de 50 000 dollars par mégawatt pour intégrer le « Batch Zero »

* Un projet de règlement prévu pour septembre pourrait faire passer la part des acomptes non remboursables de 20 % à 80 %, selon des entretiens

par Laila Kearney

Après avoir déboursé des dizaines de millions de dollars pour se raccorder au réseau électrique texan, les entreprises de centres de données de l’État de la « Lone Star » risquent désormais de perdre leurs acomptes sans disposer d’une feuille de route claire pour mettre sous tension leurs entrepôts de serveurs, selon des entretiens menés auprès de plus d’une demi-douzaine d’entreprises de centres de données et de leurs avocats. La suspension des projets de centres de données décrétée cette semaine par le gouverneur du Texas, Greg Abbott , remet en question l’avenir de l’un des marchés les plus dynamiques au monde en matière d’infrastructures d’intelligence artificielle et oblige les promoteurs de ces projets à envisager soit de se retirer de l’État, soit de poursuivre des projets pouvant parfois s’élever à plusieurs milliards de dollars dans un contexte réglementaire incertain. La directive d’Abbott impose des audits des centres de données proposés dans l’État, dont les besoins en électricité dépassent ceux nécessaires pour alimenter l’ensemble du Sud des États-Unis. Le gouverneur, qui a déclaré que cet audit visait à protéger « la sécurité et la qualité de vie des Texans », n’a pas précisé de calendrier clair pour la réalisation de cette tâche. À la suite de l’annonce du gouverneur, l’opérateur du réseau électrique de l’État a également suspendu son programme récemment mis en place, baptisé « Batch Zero », destiné à étudier et, à terme, à décider du raccordement des centres de données au réseau électrique.

Pour être éligibles au programme « Batch Zero », de nombreux projets de centres de données devaient verser une caution de 50 000 dollars par mégawatt de leur projet raccordé au réseau, selon le cabinet d’avocats Butler Snow. Cette suspension des projets de centres de données intervient avant une réunion de l’autorité de régulation des services publics de l’État prévue en septembre, qui pourrait aboutir à une augmentation de la part non remboursable des dépôts liés à l’interconnexion des centres de données. Une première ébauche du règlement de la Commission des services publics du Texas (PUC) prévoit de porter la part non remboursable de nombreux dépôts liés aux centres de données de 20 % actuellement à 80 %, selon des entretiens menés auprès d’entreprises de centres de données et de leurs avocats, mais ces chiffres n’ont pas encore été définitivement fixés. Les prévisions du secteur indiquent que le Texas, qui dispose de terrains, d’approvisionnements en électricité et d’un environnement favorable aux entreprises, pourrait dépasser la Virginie et devenir le plus grand pôle mondial de centres de données d’ici 2030. Compte tenu de l’ampleur de nombreux projets annoncés dans l’État, certaines entreprises auront versé plus de 100 millions de dollars, dont la majeure partie pourrait devenir non remboursable en vertu de la modification potentielle du règlement de la PUC prévue le mois prochain, ce qui inciterait les demandeurs de raccordement au réseau électrique pour des centres de données à se retirer des projets avant l’entrée en vigueur de ces changements, a indiqué K&L Gates.

“Le problème, c’est que personne ne sait combien de temps ce retard va durer”, a déclaré John Crossley, associé gérant du cabinet d’avocats d’affaires K&L Gates, qui conseille sur des projets incluant des centres de données.

Le bureau du gouverneur Abbott n’a pas répondu à une demande de commentaires supplémentaires. Sa directive fait suite à une surveillance accrue des centres de données, utilisés pour le stockage dans le cloud et le calcul en intelligence artificielle, ainsi que de leur impact sur le réseau électrique et l’environnement. L’opérateur du réseau ERCOT a déclaré en juin qu’il suivait plus de 400 000 mégawatts de capacité de centres de données proposés en vue d’un raccordement, mais on ignore quel est le montant total des acomptes perçus dans le cadre du « Batch Zero ».

De nombreuses autres transactions, notamment les baux fonciers, qui constituent la base nécessaire à la concrétisation de grands projets de centres de données, sont subordonnées à l’approbation des projets dans le cadre du processus « Batch Zero », ce qui met ces projets en péril.

Les entreprises de centres de données et leurs défenseurs affirment qu’ils attendent davantage de précisions de la part de l’État sur la marche à suivre, mais on n’observe pas encore de ruée vers l’annulation des projets.

“Il n’est pas encore certain qu’une entreprise ait financièrement intérêt à retirer son projet dès maintenant, avant la modification de la règle prévue en septembre par la Commission des services publics du Texas (PUC), mais ce n’est pas la norme”, a déclaré Cameron Poursoltan, directeur de la politique énergétique au Texas pour la Data Center Coalition, un groupe professionnel comptant environ 50 membres.