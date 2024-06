Des Bourses européennes toujours sous pression ; Atos une nouvelle fois à l'affiche

(AOF) - Comme hier, les marchés actions européens ont terminé la séance dans le rouge. En hausse à l'ouverture, l’indice CAC 40 a fléchi de 0,69% à 7609 points tandis que l’EuroStoxx 50 a décru de 0,37% à 4917 points. De l’autre côté de l’Atlantique, les indices américains s’affichent en ordre dispersé avec un Dow Jones en recul de 0,13%, vers 17h30.

Les investisseurs ont une nouvelle fois manifesté une certaine forme de prudence et de nervosité sur fond de climat politique instable en France, avant le premier tour des élections législatives anticipées, ce dimanche 30 juin.

"Les premiers effets des incertitudes provoquées par l'issue des élections européennes, mais surtout par l'annonce d'élections parlementaires anticipées en France semblent se refléter dans les enquêtes PMI préliminaires de S&P pour le mois de juin " explique La Banque Postale AM. " En effet, l'Indice PMI a montré une décélération de l'activité dans la zone euro, avec la baisse du PMI composite, regroupant le secteur manufacturier et des services. Il perd deux points sur le mois. La baisse a surtout touché le secteur manufacturier".

Au rayon des statistiques de ce mercredi, figurait notamment à l'agenda la confiance des ménages en France qui a légèrement baissé en juin, selon l'Insee : À 89, l'indicateur qui la synthétise, calculé à partir des réponses des ménages (essentiellement reçues avant le 10 du mois), baisse d'un point et reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2023).

Aux Etats-Unis, les ventes de logements neufs sont ressorties inférieures aux attentes en mai : à 619000 contre 698000 en avril. Le consensus visé 636000.

Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans allemand gagne 4,2 points de base à 2,45% tandis que son équivalent français augmente de 6,2 points de base à 3,175%. Ce spread est considéré comme une mesure du risque politique. Plus il est important et plus le risque est grand.

Premier débat télévisé Biden-Trump

La politique sera au rendez-vous demain aux Etats-Unis avec la tenue du premier débat télévisé dans le cadre de l'élection américaine du 5 novembre. Le duel opposera l'actuel locataire de la Maison Blanche, Joe Biden, à son prédécesseur, Donald Trump, de nouveau candidat.

Cette journée de jeudi sera aussi le théâtre de la publication outre-Atlantique de la troisième estimation du PIB du premier trimestre et en Europe, de l'indice de confiance des consommateurs.

Le groupe d'informatique en difficulté Atos a terminé lanterne rouge de l'indice SBF 120 et le feuilleton autour de sa restructuration financière se poursuit.

De son côté, Bouygues a fermé la marche de l'indice CAC 40. JP Morgan a revu à la baisse son objectif de cours sur le titre, après avoir réduit ses estimations de bénéfices pour Bouygues dans les secteurs des télécommunications et de l'immobilier.