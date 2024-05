Pour la séance de jeudi, outre plusieurs indicateurs américains – des inscriptions hebdomadaires au chômage à l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en passant par la production industrielle – les investisseurs garderont un oeil attentif aux résultats de Walmart mais aussi d'Elior et de Vallourec.

"Après avoir terminé l'année 2023 sur une note très positive, l'économie américaine est en train de se normaliser, ce qui relance la baisse progressive de l'inflation", soutient Christophe Boucher, Directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions, soulignant que la Fed n'a aucune raison de se précipiter et qu'une baisse des taux pourrait intervenir fin 2024 à condition que le marché du travail et l'inflation continuent de décélérer progressivement.

En début d'après-midi, les données sur l'inflation américaine en avril étaient particulièrement attendues avec une hausse de 3,4% en avril, conformément au consensus, après 3,5% en mars. L'inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,6% en rythme annuel, conformément au consensus et après 3,8% en mars.

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini dans le vert une séance marquée par la publication de données rassurantes sur l’inflation américaine. Le CAC 40 s’est adjugé 0,17% à 8239,99 points et l’EuroStoxx50, 0,40% à 5100,62 points. De l’autre côté de l’Atlantique, les indices américains s’affichent également en territoire positif avec un Dow Jones en croissance de 0,66%, vers 17h30. Le S&P500 affiche un nouveau plus haut historique à près de 5300 points.

Des bourses européennes sur une note optimiste après l'inflation US

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.