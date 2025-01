Des Bourses européennes sous l'emprise du secteur technologique et de Donald Trump

(AOF) - Les marchés européens ont rebondi, soutenus par les valeurs technologiques et les spéculations sur une hausse ciblée des droits de douane de la part de la future administration Trump. L’indice CAC 40 a gagné 2,24% à 7445,69 points tandis que l’EuroStoxx50 s’est adjugé 2,34% à 4985,27 points. Le vert dominait également aux Etats-Unis où le Dow Jones gagnait 0,82% vers 17h30.

En cette troisième séance de l'année, les spéculations sur la future politique économique de Donald Trump ont animé les marchés. Le Washington Post affirmait en début d'après-midi que les conseillers de Donald Trump envisageaient des droits de douanes s'appliquant à tous les pays, mais visant seulement les importations critiques. Cet article a donné un coup de fouet aux marchés, même si le président élu a démenti ces informations.

" L'article du Washington Post, citant des sources soi-disant anonymes, qui n'existent pas, affirme à tort que ma politique tarifaire sera réduite. C'est faux. Le Washington Post sait que c'est faux. Il s'agit d'un nouvel exemple de 'fake news' " a réagi Donald Trump sur son réseau social.

Le secteur des services en soutien de l'économie européenne

En zone euro, le secteur privé a enregistré une contraction globalement conforme aux attentes en décembre, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 49,6 contre un consensus de 49,6 et après 48,3 en novembre. L'économie européenne a bénéficié d'un retour à la croissance du secteur des services. Le PMI pour ce secteur a progressé à 51,6 en décembre après 49,5 en novembre, sachant qu'un indice dépassant 50 signale une expansion. Il était attendu à 51,4.

Le " secteur des services devrait rester suffisamment solide pour empêcher les mauvaises performances du secteur manufacturier de tirer à la baisse l'ensemble de l'économie de la zone euro en 2025. " a commenté Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.

Premières données concernant l'inflation de cette semaine, les chiffres de l'Allemagne ont dépassé les attentes. En rythme annuel, l'inflation IPCH - qui permet la comparaison avec les autres pays européens - est ressortie à 2,9% contre 2,5% attendu et 2,4% en novembre. L'inflation en France et en zone euro sera connue demain.

Du côte des valeurs, le secteur technologique - sociétés de semi-conducteurs en tête - a dominé les indices. Il a été soutenu par les 80 milliards de dollars d'investissements planifiés par Microsoft dans les centres de données sur son exercice 2025 et par les revenus trimestriels record de Foxconn. Le plus important fabricant mondial de produits électroniques en sous-traitance travaille notamment pour Apple et Nvidia.