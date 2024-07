Des Bourses européennes fébriles en raison du risque politique français

Sur le plan des valeurs, TF1 et M6 ont rebondi, le Rassemblement National ayant notamment fait campagne en faveur de la privatisation de l'audiovisuel public. En revanche, Virbac a clôturé en retrait, le départ inattendu de son directeur général ayant relégué au second plan le relèvement de ses objectifs 2024.

Pour S&P Global, ce budget " donnera une indication de la volonté du nouveau gouvernement de réduire les importants déficits budgétaires de la France et de se conformer aux règles budgétaires de l'Union européenne ". L'agence de notation a prévenu que la note de crédit du pays (AA-) serait sous pression si la croissance économique était significativement inférieure à ses projections pendant une période prolongée, ou si la France ne parvenait pas à réduire son important déficit budgétaire.

De son côté, Axa IM " pense " que l'élaboration du projet de loi de finances - qui doit être transmis au parlement au plus tard début octobre - est la véritable échéance pour l'émergence d'une solution politique ".

Dans ce contexte incertain, Deutsche Bank anticipe " quelques semaines de bruit politique et de volatilité (...) avant qu'un équilibre stable n'émerge. "

Pour Dorian Raimond, " la composition finale de l'hémicycle exclut a priori tout risque de loi majeure et partisane, ce qui semble réduire la probabilité de nouvelles dépenses importantes pour les trois années à venir ".

(AOF) - Les marchés européens ont fini la séance comme ils l'avaient débutée, dans le rouge sur fond d'incertitude politique en France. Après avoir touché un plus haut à 7 746 points, le CAC 40 a cédé 0,63% à 7627,45 points tandis que l'EuroStoxx50 a reculé de 0,07% à 7976,02 points. De l'autre côté de l'Atlantique, Wall Street affichait une légère progression. L'indice S&P 500 et Nasdaq Composite sont bien partis pour inscrire de nouveaux records.

