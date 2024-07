Des Bourses européennes en ordre dispersé après la BCE

Du côté des valeurs, Publicis a été soutenue par le relèvement de son objectif de croissance 2024 et EssilorLuxottica par une rumeur de presse sur une entrée au capital de Meta, la maison-mère de Facebook.

Les marchés attribuent une probabilité de 80% à un assouplissement de sa politique monétaire en septembre et ils anticipent deux baisses d'ici la fin de l'année.

" Il s'agira d'observer les données, de les analyser et de déterminer si nous sommes ou non confortés dans notre conviction que nous sommes sur la bonne voie " a précisé Christine Lagarde. Avant d'ajouter : " La question (...) de ce que nous ferons en septembre est largement ouverte "

Le Conseil des gouverneurs a, lui, réaffirmé qu'il " maintiendra une approche s'appuyant sur les données (...) pour déterminer de manière appropriée le degré et la durée de cette orientation restrictive ".

" Bien que nous soyons sur la voie de la désinflation, les pressions sur les prix intérieurs restent élevées et l'interconnexion entre les salaires, les bénéfices et la productivité peut réellement constituer une incertitude autour de cette trajectoire ", a déclaré la présidente Christine Lagarde lors de la conférence de presse.

Sans surprise, la BCE a laissé inchangés le taux d'intérêt des opérations principales de refinancement ainsi que ceux de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt, à respectivement 4,25%, 4,50% et 3,75%.

