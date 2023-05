Des banques régionales américaines toujours sous tension, tandis que la Fed s’oriente vers une pause

Amundi

Ce qu'il faut retenir des derniers développements concernant le secteur bancaire américain et la Fed

Point sur le secteur bancaire américain

Les récentes turbulences bancaires ont été un véritable test pour les réglementations en matière de capital et de liquidité adoptées après la crise de 2008. Alors que le système bancaire a pu faire face à la faillite de trois banques régionales sans déclencher de problèmes systémiques, les banques ont également essayé d'améliorer leurs positions de liquidité en plaçant les titres arrivant à échéance en espèces et en accédant à la Federal Home Loan Facility.

Elles se livrent également à une concurrence plus agressive avec les certificats de dépôt et ont recours au fractionnement des dépôts. En ce qui concerne les dépôts, le secteur bancaire a connu des retraits considérables. Ceux-ci sont plus importants dans le cas des petites banques, tandis que les fonds monétaires semblent en avoir tiré parti.

Performances des banques régionales

Les actions des banques régionales sont en baisse d'environ 28 % depuis le début de l'année, ce qui reflète les vives inquiétudes des investisseurs en valeurs bancaires. Ils craignent que le système bancaire américain reste vulnérable aux retraits massifs de dépôts, étant donné qu'il y a encore 8 milliards de dollars de dépôts non assurés.

Impact des turbulences des banques régionales

Le système bancaire au sens large : les banques soumises aux stress tests de la Réserve fédérale américaine (Fed) comprennent de nombreuses banques avec différents niveaux d'exigences en matière de capital, de liquidité et de tests, avec une probabilité de défaillance plus faible que les banques exemptes de ces exigences. D'une manière générale, nous sommes convaincus que si les banques régionales suscitent des inquiétudes et des tensions, les grandes banques et le système bancaire dans son ensemble restent robustes.

Politique de la Fed et bons du Trésor : nous pensons que l'impact des tensions bancaires a probablement conduit à une baisse du taux terminal des fonds fédéraux. Si la volatilité des marchés financiers augmente en raison des tensions bancaires, nous nous attendons à ce que les obligations d'État américaines se redressent du fait d'une « fuite vers la qualité ».

Analyse de la réunion de mai du FOMC

Le Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) a relevé le taux des fonds fédéraux de 25 points de base, mais ne fournit plus d'indications sur ses intentions. Le président Powell a conservé un ton sévère, affirmant que la Fed est loin d'atteindre son objectif en matière d'inflation, mais a reconnu que le resserrement des conditions de crédit pour les ménages et les entreprises pourrait affecter la croissance économique.

Nous pensons que la Fed prépare le terrain pour une pause de la politique monétaire sous certaines conditions. Alors que les marchés financiers pourraient être enthousiastes à l'idée que la Fed se dirige vers une pause ou s'en rapproche, nous recommandons la prudence quant à tout changement de cap à court terme de la part de la Fed, étant donné que les données économiques et d'inflation à venir ne sont pas susceptibles de soutenir des baisses de taux.

Analyse de Jonathan DUENSING, Paresh UPADHYAYA et Craig STERLING

