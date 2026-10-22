Des banques américaines détectent des agents IA non autorisés dans les comptes de leurs clients, selon Axios

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les grandes banques américaines détectent la présence d'agents d'IA tiers non autorisés opérant au sein des comptes de leurs clients, certains de ces agents tentant d'effectuer des opérations qui semblent indépendantes des instructions des utilisateurs, a rapporté Axios jeudi, citant des sources proches du dossier.

Des banques telles que Morgan Stanley MS.N , Bank of America BAC.N , JPMorgan JPM.N , Wells Fargo WFC.N et d’autres s’empressent de limiter les risques liés à ces agents, précise l’article.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement ces informations.