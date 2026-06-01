Des avocats et d'autres personnes plaident non coupables dans une vaste affaire de délit d'initié aux États-Unis

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* Quinze prévenus, dont des avocats, ont plaidé non coupables des accusations liées au délit d'initié

* Le parquet affirme que ce stratagème a rapporté des dizaines de millions de dollars et concernait des informations privilégiées sur près de 30 fusions

* Neuf personnes ont déjà plaidé coupables dans le cadre de cette enquête

(Ajout d'un commentaire de l'avocat de Nicolo Nourafchan au paragraphe 6) par Nate Raymond

Quinze personnes, dont un avocat ayant travaillé dans plusieurs grands cabinets d'avocats, ont plaidé non coupables lundi aux accusations américaines selon lesquelles elles auraient participé à un stratagème s'étalant sur une décennie, dans le cadre duquel des avocats auraient fourni à un réseau de délit d'initié des informations sur près de 30 fusions en cours.

Nicolo Nourafchan, qui avait travaillé au sein des cabinets d'avocats Sidley Austin, Latham & Watkins et Goodwin Procter, figurait parmi les accusés qui ont comparu devant le tribunal fédéral de Boston pour répondre à des accusations de fraude boursière et d'autres chefs d'accusation.

Au total, trente personnes ont été inculpées pour avoir participé à ce complot qui a duré dix ans et qui, selon les procureurs, a rapporté des dizaines de millions de dollars et a été orchestré par Nourafchan et l'avocat spécialisé en dommages corporels Robert Yadgarov.

Yadgarov a également plaidé non coupable, tout comme le frère de Nourafchan, Lorenzo, fondateur d'un cabinet de direction financière et de comptabilité à la demande. Il prend en charge les honoraires d'avocat de Nicolo Nourafchan en vertu d'un accord qui, selon un juge, risquait de créer un conflit d'intérêts potentiel.

« Vous pourriez avoir des intérêts divergents à mesure que cette affaire avance », a déclaré la juge fédérale Judith Dein.

Martin Weinberg, avocat de Nicolo Nourafchan, a déclaré dans un communiqué que son client "avait clamé son innocence pour chaque chef d’accusation lors de sa comparution initiale aujourd’hui et que nous comptons mener une défense vigoureuse et convaincante".

Selon les autorités, le stratagème a débuté en 2014, peu après que Nicolo Nourafchan eut obtenu son diplôme de la faculté de droit de Yale et décroché un poste chez Sidley Austin.

Les procureurs ont déclaré que Nourafchan, alors qu’il travaillait chez Sidley et dans d’autres cabinets d’avocats, avait informé Yadgarov et d’autres personnes de transactions d’entreprise imminentes en échange de pots-de-vin provenant des bénéfices réalisés sur ces transactions.

Nourafchan et Yadgarov ont également recruté d’autres avocats pour qu’ils leur fournissent des informations, notamment un avocat qui travaillait à Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, et un autre employé par Weil, Gotshal & Manges et Willkie Farr & Gallagher.

Ce dernier, Gabriel Gershowitz, a secrètement plaidé coupable l'année dernière et est désormais un témoin coopérant dans cette affaire. Les plaidoyers de culpabilité de huit autres personnes, remontant à 2024, ont été rendus publics le jour où les procureurs ont annoncé l'affaire, le 6 mai.

Bon nombre des accusés sont juifs, et l'acte d'accusation allègue qu'ils utilisaient des messages codés liés à leurs origines lorsqu'ils discutaient d'informations sur des fusions, qualifiant une transaction de "fuite vers Israël" et une autre de "rabbin".

Parmi les accusés figure Joseph Suskind, un résident de Floride travaillant dans le secteur de l'expertise en assurance, accusé d'avoir négocié en 2022 sur la base d'informations privilégiées concernant l'accord de SailPoint visant à être racheté par Thoma Bravo et l'accord, abandonné par la suite, d'iRobot visant à être racheté par Amazon.com Inc. L'avocat de la défense, Michael Kendall, l'a déclaré innocent.

"Les preuves sont plus importantes que les communiqués de presse", a déclaré M. Kendall aux journalistes après la comparution de M. Suskind. "Nous attendons le procès avec impatience."