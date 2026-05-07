Des avocats de cabinets spécialisés dans les fusions-acquisitions figurent parmi les 30 personnes inculpées par les États-Unis dans une affaire de délit d'initié

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* Les procureurs affirment que des avocats ont accédé aux réseaux de cabinets d'avocats pour voler des informations sur des fusions à des fins de spéculation boursière

* Parmi les cabinets d'avocats concernés figurent Latham & Watkins et Goodwin Procter

* Selon les procureurs, ce stratagème concernait près de 30 opérations de fusion-acquisition

(Ajout de commentaires d'avocats et de détails sur un autre cabinet d'avocats et une autre affaire aux paragraphes 1-2, 3, 7-11) par Nate Raymond et David Thomas

Les procureurs fédéraux ont annoncé mercredi avoir inculpé 30 personnes pour avoir participé à un stratagème de délit d'initié dans le cadre duquel des avocats transmettaient des informations sur des fusions à un réseau de personnes qui négociaient sur la base de ces informations.

Dix-neuf personnes ont été arrêtées, dont l'avocat Nicolo Nourafchan , qui, selon les procureurs fédéraux de Boston, étaitau centre d'un stratagème qui a duré une décennie et généré des dizaines de millions de dollars.

Diplômé de la faculté de droit de Yale, Nourafchan a travaillé de 2013 à 2023 dans des cabinets d'avocats tels que Sidley Austin , Latham & Watkins et Goodwin Procter. Ces cabinets n'ont pas été cités nommément dans l'acte d'accusation , mais celui-ci décrit des opérations d'entreprise sur lesquelles les cabinets avaient précédemment annoncé avoir travaillé.

Les procureurs et la Commission américaine des opérations boursières (SEC), qui a engagé une action civile connexe, ont déclaré que Nourafchan et l’avocat new-yorkais spécialisé dans les dommages corporels Robert Yadgarov avaient orchestré ce stratagème présumé, qui concernait près de 30 opérations de fusion-acquisition.

Les procureurs ont déclaré que Nourafchan et d'autres personnes avaient eu accès à des documents confidentiels de cabinets d'avocats concernant des fusions en cours non encore annoncées.

Nourafchan et Yadgarov auraient ensuite fourni des informations privilégiées à un réseau de traders et d'intermédiaires en échange de pots-de-vin, ont déclaré les autorités.

"ACCÈS PRIVILÉGIÉ"

"Les opérations boursières sur des informations financières non annoncées alléguées ici ont non seulement enfreint les lois sur les valeurs mobilières, mais elles ont également tiré parti de l’accès privilégié et des obligations déontologiques inhérentes à l’exercice de la profession d’avocat", a déclaré la procureure fédérale Leah Foley dans un communiqué.

Nourafchan, qui réside à Los Angeles, et les autres accusés font face à des chefs d'accusation, notamment de fraude boursière. Deux accusés se trouvent en Russie et en Israël et sont considérés comme des fugitifs, ont indiqué les procureurs.

Neuf autres personnes ont plaidé coupables dans des affaires remontant à 2024, dont les dossiers ont été rendus publics mercredi . Parmi elles figure Gabriel Gershowitz, qui avait travaillé au sein des cabinets d'avocats Weil, Gotshal & Manges, DLA Piper et Willkie Farr & Gallagher, selon son profil LinkedIn.

Les autorités ont déclaré que Gershowitz avait fréquenté l’université avec Nourafchan et Yadgarov et que, à partir de 2019, il leur avait fourni des informations non publiques provenant de ses employeurs. Il a plaidé coupable en février 2025.

Eric Rosen, l'avocat de Nourafchan, et E. Scott Morvillo, l'avocat de Gershowitz, ont refusé de commenter. L'avocat de Yadgarov n'a pas pu être identifié immédiatement.

Les procureurs ont qualifié les cabinets d'avocats impliqués dans l'affaire de victimes. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz a confirmé qu'un ancien avocat aurait été impliqué dans l'affaire. Le cabinet a déclaré avoir coopéré avec les procureurs.

Latham & Watkins a confirmé qu'il était lui aussi une victime et a déclaré: "Les faits allégués constitueraient une grave violation de nos politiques et procédures rigoureuses." Goodwin s'est dit "profondément déçu" par ce qui se serait produit.

Parmi les transactions concernées par ce stratagème figuraitla proposition d’Amazon.com Inc en 2022 d’acquérir iRobot, que les sociétés ont par la suite abandonnée face à l’opposition des autorités de la concurrence

À l'époque, Nourafchan était employé par Goodwin Procter, qui conseillait iRobot. Selon l'acte d'accusation, il aurait consulté des documents confidentiels relatifs à l'opération sur le système de gestion documentaire du cabinet d'avocats alors qu'il était "en congé" de celui-ci.