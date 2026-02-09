 Aller au contenu principal
Des avancées réglementaires pour Wayrilz (Sanofi) dans l'AHAIc
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 07:50

Sanofi annonce que la FDA américaine a accordé une désignation de traitement innovante à Wayrilz pour le traitement des patients atteints d'anémie hémolytique auto-immune à anticorps chauds (AHAIc).

Le ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être a également attribué au rilzabrutinib une désignation orpheline pour cette maladie auto-immune rare caractérisée par la destruction des globules rouges.

Le groupe de santé précise que ces deux désignations sont basées sur les données cliniques de l'étude de phase 2b LUMINA 2 en cours qui évalue l'efficacité et la sécurité d'emploi du rilzabrutinib chez les patients atteints d'AHAIc.

"Il n'existe actuellement aucun traitement approuvé qui cible spécifiquement la cause sous-jacente de cette maladie auto-immune rare, qui peut entraîner une anémie, de la fatigue et des graves lésions organiques", ajoute Sanofi.

Une désignation de thérapie innovante de la FDA vise à accélérer le développement et l'examen des médicaments destinés à traiter des affections graves ou potentiellement mortelles et pour lesquels des données cliniques préliminaires sont prometteuses.

