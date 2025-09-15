Des antennes anti-brouillage RTX pour BAE Systems
15/09/2025
Le système sera livré entre 2025 et 2029 pour une utilisation sur la plateforme développée par l'activité Hägglunds de BAE Systems, s'ajoutant aux milliers de systèmes anti-brouillage de Raytheon UK en service dans le monde entier.
'La solution montée fournit aux utilisateurs des informations sur les signaux interférents et leur position, et offre une connaissance de la situation en temps réel pour aider dans les environnements nécessitant des problèmes de GPS', explique RTX.
Le groupe de défense américain ajoute que sa conception compacte et légère un seul boîtier, ainsi que sa faible consommation d'énergie le rendent très polyvalent pour une utilisation sur des plateformes terrestres, maritimes et aériennes.
Valeurs associées
|157,160 USD
|NYSE
|+0,83%
