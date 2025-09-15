 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 901,87
+0,98%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Des antennes anti-brouillage RTX pour BAE Systems
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 15:25

RTX indique que la filiale britannique de sa division Raytheon a remporté un contrat auprès de BAE Systems pour la fourniture de ses antennes anti-brouillage Landshield Plus destiné au véhicule de combat d'infanterie CV90.

Le système sera livré entre 2025 et 2029 pour une utilisation sur la plateforme développée par l'activité Hägglunds de BAE Systems, s'ajoutant aux milliers de systèmes anti-brouillage de Raytheon UK en service dans le monde entier.

'La solution montée fournit aux utilisateurs des informations sur les signaux interférents et leur position, et offre une connaissance de la situation en temps réel pour aider dans les environnements nécessitant des problèmes de GPS', explique RTX.

Le groupe de défense américain ajoute que sa conception compacte et légère un seul boîtier, ainsi que sa faible consommation d'énergie le rendent très polyvalent pour une utilisation sur des plateformes terrestres, maritimes et aériennes.

Valeurs associées

RTX
157,160 USD NYSE +0,83%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank