Des anciens d'Inocap créent leur premier fonds

(NEWSManagers.com) - La jeune société Maitice Gestion, lancée en février dernier, vient de lancer son tout premier fonds, Maitice Entrepreneurs. Il a été agréé fin juillet par l'AMF, et comptait début septembre 319.000 euros d'encours, selon les données du régulateur.

Cette stratégie est spécialisée sur les petites capitalisations françaises. Le portefeuille devrait contenir entre 30 et 40 lignes.

La société de gestion a été créée entre autres par cinq ex-Inocap Gestion : Serge Chayenko, qui en fut le président, et qui est ici associé et stratégiste; Hubert Bodenez, qui conserve un rôle de développeur commercial; Maxime Fallard, ancien associé, qui prend en charge les opérations; Thomas Drach, ancien gérant, désormais chargé de la gestion privée; et Mathias Pecqueur, ancien gérant-associé, qui prend le rôle de président. On retrouve également à la manoeuvre Etienne Guérin, le directeur général du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Practis.

L'entreprise va fournir, outre son fonds commun de placement, de la gestion sous mandat, des fonds dédiés, et des services patrimoniaux.