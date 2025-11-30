 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 122,71
+0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Des agriculteurs grecs protestent contre un retard de versement des subventions de l'UE
information fournie par Reuters 30/11/2025 à 15:49

Des affrontements ont éclaté dimanche dans le centre et le nord de la Grèce entre la police et des agriculteurs manifestant contre un retard de paiement de subventions de l'Union européenne lié à des soupçons de corruption.

Des centaines d'agriculteurs sont descendus dans la rue, bloquant des routes avec leurs tracteurs pour interpeller le gouvernement conservateur quant au manque à gagner évalué à 600 millions d'euros (696 millions de dollars).

Près de la ville de Nikaia, dans le centre du pays, la police a fait usage de gaz lacrymogène contre des manifestants qui tentaient de forcer les barricades, a rapporté un témoin de Reuters.

Ce retard de paiement intervient alors que des enquêtes mettent en cause des agriculteurs accusés d'avoir falsifié des déclarations de propriété de terres et de bétail afin de percevoir des subventions agricoles de l'UE.

Le Parquet européen (EPPO), chargé d'enquêter sur les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE, a dit avoir la preuve que des agriculteurs grecs, aidés par des fonctionnaires de l'État, ont détourné des fonds européens.

Les autorités grecques ont ouvert des enquêtes de leur côté et le Parlement se renseigne sur l'agence gouvernementale Opekepe, qui distribue chaque année quelque 2,5 milliards d'euros d'aides de l'UE à des centaines de milliers d'agriculteurs.

Le gouvernement, qui a fait voeu de transparence, a reconnu que le montant de la première tranche de subventions de l'UE était inférieur à celui de l'an dernier et que plus de 40.000 demandes d'agriculteurs étaient en cours d'examen.

(1 $ = 0,8624 euros)

(Reportage d'Alexandros Avramidis et Renee Maltezou ; Version française Elizabeth Pineau )

Agriculteurs en colère
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des habitants dans une rue inondée après des fortes pluies à Wellampitiya, dans la banlieue de Colombo, le 30 novembre 2025 au Sri Lanka ( AFP / Ishara S. KODIKARA )
    Les inondations en Indonésie, Thaïlande et Sri Lanka dépassent les 900 morts
    information fournie par AFP 30.11.2025 16:39 

    Le bilan des inondations catastrophiques qui ont frappé ces derniers jours de vastes territoires d'Indonésie, de Thaïlande, de Malaisie et du Sri Lanka s'est encore alourdi dimanche, avec un total d'au moins 940 morts et plusieurs centaines de disparus. Les autorités ... Lire la suite

  • Une électrice vote à Tegucigalpa, le 30 novembre 2025 lors de l'élection présidentielle au Honduras ( AFP / Marvin RECINOS )
    Présidentielle au Honduras : l'ombre de Trump sur un scrutin indécis
    information fournie par AFP 30.11.2025 16:30 

    Les électeurs du Honduras sont appelés dimanche à choisir entre la continuité d'un gouvernement de gauche ou le retour de la droite, dont un candidat à la présidence est soutenu par Donald Trump, qui s'est immiscé dans le scrutin. Trois candidats sur les cinq en ... Lire la suite

  • Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez à l'Assemblée nationale, le 26 novembre 2025 à Paris ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    Laurent Nuñez "pas favorable" à l'interdiction du voile aux mineures
    information fournie par AFP 30.11.2025 16:24 

    Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez s'est dit dimanche sur BFMTV "pas favorable" à l'interdiction du port du voile aux mineures dans l'espace public, une mesure défendue par le chef des députés LR Laurent Wauquiez. Cette proposition "est très stigmatisante ... Lire la suite

  • Le pape Léon XIV à son arrivée à l'aéroport internaiotnal de Beyrouth, le 30 novembre 2025 au Liban ( AFP / Andreas SOLARO )
    Le pape au Liban porteur d'un message de paix
    information fournie par AFP 30.11.2025 16:18 

    Léon XIV est arrivé dimanche au Liban pour porter un message de paix à ce pays éprouvé par une crise endémique et qui sort d'une guerre meurtrière avec Israël. Le Liban est la deuxième étape du premier déplacement international du pape américain, après une visite ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank