Des agriculteurs grecs protestent contre un retard de versement des subventions de l'UE

Des affrontements ont éclaté dimanche dans le centre et le nord de la Grèce entre la police et des agriculteurs manifestant contre un retard de paiement de subventions de l'Union européenne lié à des soupçons de corruption.

Des centaines d'agriculteurs sont descendus dans la rue, bloquant des routes avec leurs tracteurs pour interpeller le gouvernement conservateur quant au manque à gagner évalué à 600 millions d'euros (696 millions de dollars).

Près de la ville de Nikaia, dans le centre du pays, la police a fait usage de gaz lacrymogène contre des manifestants qui tentaient de forcer les barricades, a rapporté un témoin de Reuters.

Ce retard de paiement intervient alors que des enquêtes mettent en cause des agriculteurs accusés d'avoir falsifié des déclarations de propriété de terres et de bétail afin de percevoir des subventions agricoles de l'UE.

Le Parquet européen (EPPO), chargé d'enquêter sur les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE, a dit avoir la preuve que des agriculteurs grecs, aidés par des fonctionnaires de l'État, ont détourné des fonds européens.

Les autorités grecques ont ouvert des enquêtes de leur côté et le Parlement se renseigne sur l'agence gouvernementale Opekepe, qui distribue chaque année quelque 2,5 milliards d'euros d'aides de l'UE à des centaines de milliers d'agriculteurs.

Le gouvernement, qui a fait voeu de transparence, a reconnu que le montant de la première tranche de subventions de l'UE était inférieur à celui de l'an dernier et que plus de 40.000 demandes d'agriculteurs étaient en cours d'examen.

(1 $ = 0,8624 euros)

(Reportage d'Alexandros Avramidis et Renee Maltezou ; Version française Elizabeth Pineau )