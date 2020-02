Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des affrontements ethniques font huit morts au Kazakhstan Reuters • 08/02/2020 à 19:24









NUR-SULTAN/ALMATY, 8 février (Reuters) - Huit personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans des affrontements survenus de nuit dans des villages du sud de la province de Zhambyl, au Kazakhstan, où des maisons ont été incendiées, a déclaré samedi le ministre de l'Intérieur. Quelque 70 personnes ont été impliquées dans les heurts qui ont pris naissance aux alentours du village de Masanchi, près de la frontière avec le Kirghizistan, a déclaré Yerlan Turgumbayev lors d'un point de presse. La violence a gagné plusieurs villages voisins et des affrontements ont eu lieu avec la police, dont deux agents ont été blessés par balle. Les forces de l'ordre ont arrêté 47 personnes et confisqué deux fusils de chasse, a ajouté le ministre. Les affrontements ont opposé des Kazakhs de souche à de jeunes membres de la communauté Dungan, des musulmans d'origine chinoise qui contrôlent de nombreuses entreprises locales. Cette irruption de violence témoigne de la fragilité des relations interethniques au Kazakhstan, pays riche en pétrole d'environ 19 millions d'habitants où se côtoient environ 120 ethnies différentes. (Tamara Vaal et Olzhas Auyezov, version française Elizabeth Pineau)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.