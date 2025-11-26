Des adolescents australiens demandent à la Haute Cour de bloquer l'interdiction des médias sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un recours constitutionnel contre l'interdiction des médias sociaux australiens aux enfants de moins de 16 ans a été déposé devant la plus haute juridiction du pays, deux semaines avant l'entrée en vigueur de cette loi inédite dans le monde.

Un groupe de campagne appelé Digital Freedom Project a déclaré mercredi qu'il avait entamé une procédure devant la Haute Cour d'Australie pour tenter de bloquer la loi, avec deux jeunes de 15 ans, Noah Jones et Macy Neyland, comme plaignants dans l'affaire.

Plus d'un million de comptes détenus par des adolescents de moins de 16 ans devraient être désactivés en Australie lorsque l'interdiction sur des plateformes telles que YouTube, TikTok, Snapchat SNAP.N et Meta's META.O Facebook et Instagram entrera en vigueur le 10 décembre.

Dans un communiqué publié mercredi, le Digital Freedom Project a déclaré que l'interdiction "prive" les jeunes Australiens de leur liberté de communication politique, un droit implicite dans la constitution. L'Australie n'a pas de droit explicite à la liberté d'expression.

"La législation est tout à fait excessive", indique le communiqué.

Macy Neyland a déclaré que la loi interdirait aux jeunes d'exprimer leurs opinions en ligne.

"Les jeunes comme moi sont les électeurs de demain... Nous ne devrions pas être réduits au silence. C'est comme dans le livre 1984 d'Orwell, et cela me fait peur", a-t-elle déclaré.

Le président du Digital Freedom Project est John Ruddick, membre du parti libertaire au parlement de l'État de Nouvelle-Galles du Sud.

Après l'annonce de l'action en justice, la ministre des communications, Anika Wells, a déclaré au Parlement que le gouvernement de centre-gauche, dirigé par le Premier ministre Anthony Albanese, ne se laisserait pas intimider par les menaces et les actions en justice.

"Malgré le fait que nous recevions des menaces et des actions en justice de la part de personnes ayant des arrière-pensées, le gouvernement travailliste d'Albanese reste résolument du côté des parents, et non des plateformes", a déclaré Anika Wells.

Les médias australiens ont rapporté que YouTube avait également menacé d'introduire un recours devant la Haute Cour au motif que l'interdiction portait atteinte à la communication politique.

Les gouvernements et les entreprises technologiques du monde entier suivent de près les efforts déployés par l'Australie pour mettre en œuvre l'interdiction, qui constitue l'une des mesures les plus complètes pour contrôler l'accès des mineurs aux médias sociaux.

L 'interdiction a été inscrite dans la loi en novembre 2024 et est soutenue par la majorité des Australiens, selon les sondages d'opinion.

Le gouvernement a déclaré que les recherches montraient que l'utilisation excessive des médias sociaux nuisait aux jeunes adolescents, notamment en provoquant des informations erronées, en favorisant les brimades et en donnant une image négative de l'image corporelle.

Les entreprises qui ne respectent pas cette interdiction s'exposent à des amendes pouvant aller jusqu'à 49,5 millions de dollars australiens (32,22 millions de dollars).

(1 $ = 1,5361 dollar australien)