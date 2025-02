Des actions européennes attrayantes

Amundi

Interruption de la croissance du secteur de la construction aux États-Unis, hausse de l'inflation au Royaume-Uni, accélération de l'inflation au Japon… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Le marché des actions européennes est au centre de l'attention depuis le début de l'année, surpassant les principaux marchés mondiaux, grâce aux excellentes performances du secteur financier et, plus récemment, des secteurs technologique et industriel.

Le secteur de la défense a connu une croissance significative en raison de l'augmentation des dépenses de défense de l'Union européenne (UE) depuis 2022 et des perspectives de hausses plus fortes. Et ce à la suite du discours du vice-président américain JD Vance à la conférence de Munich sur la sécurité, au cours duquel il a remis en question l'alliance de défense transatlantique et l'OTAN elle-même.

Les perspectives d'augmentation des budgets de défense, la relance budgétaire potentielle après les élections allemandes et le soutien de la BCE devraient contribuer à soutenir le moral des investisseurs.

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :