Dérogation à l'obligation d'offre de Beech Tree sur Ipsen
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 07:33
Cette décision s'inscrit dans le cadre du transfert de la participation de Henri Beaufour dans Beech Tree au profit de la Fondation Alasol, transfert accompagné d'un accord de gouvernance entre Altawin, la Fondation Alasol et Beech Tree.
Cet accord prévoit l'engagement de la Fondation Alasol de conserver ses actions Beech Tree pour une durée minimale de 15 ans et de ne pas s'immiscer dans la gestion par Beech Tree de sa participation dans Ipsen.
Il inclut aussi la reconnaissance des droits de veto dont dispose Altawin et une politique de gestion par Beech Tree de sa participation directe et indirecte dans Ipsen dans la continuité des orientations et de la gouvernance en vigueur du vivant de Henri Beaufour.
L'accord comprend enfin une concertation entre la Fondation Alasol, Beech Tree et Altawin chaque fois que nécessaire et, en tout état de cause, préalablement à toute Assemblée générale des actionnaires de Beech Tree ou d'Ipsen afin de trouver une position commune.
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