Derichebourg, Unibail-Rodamco-Westfield... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Bouygues

Destia, filiale néerlandaise de Colas (Bouygues), associée à des partenaires, a été choisie par la ville de Vantaa pour la partie ouest des travaux de construction du tramway dans cette ville finlandaise. Destia a reçu l'ordre de service pour la première phase du projet pour un montant d'environ 230 millions d'euros. La valeur totale du projet est estimée à 750 millions d'euros, et la part de Destia s'élève au total à environ 420 millions d'euros.

Danone

Danone a confié à un prestataire de service d'investissement un mandat pour le rachat d'environ 3,8 millions de ses propres actions. Ce rachat a pour but de compenser les impacts dilutifs résultant des augmentations de capital réservées aux salariés et des plans de rémunération long terme qui seront mis en œuvre en 2026. La période de rachat débutera le 5 décembre 2025, et le programme sera mis en œuvre au cours des prochaines semaines. Les actions rachetées seront allouées aux plans d'actionnariat salarié.

Derichebourg

Derichebourg a déclaré au titre de l'exercice 2024-2025 un bénéfice net de 122 millions d'euros contre 74,8 millions un an plus tôt. Le spécialiste du recyclage des métaux intègre une contribution positive de 42,4 millions d'euros d'Elior (dont il détient 48%), qui avait publié le mois dernier un bénéfice net annuel de 87 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a reculé de 8,5%, à 158,9 millions d'euros (contre 146 millions attendus) tandis que le chiffre d'affaires s'est affiché à 3,34 milliards d'euros (3,31 milliards de consensus), en baisse de 7,5% en rythme annuel.

Getlink

LeShuttle Freight a transporté 97 307 camions en novembre, soit une baisse de 7 % par rapport à novembre 2024, notamment due à la faiblesse prolongée du segment automobile. De son côté, leShuttle a transporté 109 545 véhicules de tourisme en baisse de 3 % par rapport à novembre 2024. La publication des chiffres de trafic du mois de décembre se fera le jeudi 8 janvier 2026 avant bourse.

Ikonisys

Hospitex, filiale italienne détenue à 100% par Aliko Scientific (Ikonisys) a annoncé le lancement du développement de Cytofast Auto, le premier processeur LBC (cytologie en phase liquide) entièrement autorisé et universel. Ce projet ouvre une nouvelle ère pour Hospitex, mais aussi pour l’ensemble du secteur mondial de la cytologie selon le communiqué de presse.

Ipsen

Ipsen a annoncé que conformément aux souhaits de Henri Beaufour, membre du conseil d'administration et représentant de la famille fondatrice, décédé le 28 novembre dernier, les actions Beech Tree seront transférées à la Fondation Alasol. Beech Tree est la société holding qui détient directement et indirectement la participation d'Henri Beaufour dans le capital d'Ipsen. Quant à la Fondation Alasol, il s'agit d'une fondation d'utilité publique créée par Henri Beaufour pour promouvoir l'éducation, la scolarisation et la formation professionnelle des enfants et des jeunes adultes défavorisés.

Unibail-Rodamco-Westfield

Unibail-Rodamco-Westfield s'est réuni et a pris acte de la démission de Jean-Marie Tritant, président et membre du conseil de surveillance, qui quittera ses fonctions à compter du 31 décembre 2025. Le groupe annonce que Vincent Rouget est désigné en qualité de remplaçant temporaire en tant que président et membre du conseil de surveillance à compter du 1er janvier 2026. Il sera proposé pour nomination en tant que membre du conseil de surveillance lors de l'assemblée générale annuelle de 2026.