CAC 40
8 150,01
+0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Derichebourg, Unibail-Rodamco-Westfield... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris-
information fournie par AOF 05/12/2025 à 09:15

(AOF) - Bouygues

Destia, filiale néerlandaise de Colas (Bouygues), associée à des partenaires, a été choisie par la ville de Vantaa pour la partie ouest des travaux de construction du tramway dans cette ville finlandaise. Destia a reçu l'ordre de service pour la première phase du projet pour un montant d'environ 230 millions d'euros. La valeur totale du projet est estimée à 750 millions d'euros, et la part de Destia s'élève au total à environ 420 millions d'euros.

Danone

Danone a confié à un prestataire de service d'investissement un mandat pour le rachat d'environ 3,8 millions de ses propres actions. Ce rachat a pour but de compenser les impacts dilutifs résultant des augmentations de capital réservées aux salariés et des plans de rémunération long terme qui seront mis en œuvre en 2026. La période de rachat débutera le 5 décembre 2025, et le programme sera mis en œuvre au cours des prochaines semaines. Les actions rachetées seront allouées aux plans d'actionnariat salarié.

Derichebourg

Derichebourg a déclaré au titre de l'exercice 2024-2025 un bénéfice net de 122 millions d'euros contre 74,8 millions un an plus tôt. Le spécialiste du recyclage des métaux intègre une contribution positive de 42,4 millions d'euros d'Elior (dont il détient 48%), qui avait publié le mois dernier un bénéfice net annuel de 87 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a reculé de 8,5%, à 158,9 millions d'euros (contre 146 millions attendus) tandis que le chiffre d'affaires s'est affiché à 3,34 milliards d'euros (3,31 milliards de consensus), en baisse de 7,5% en rythme annuel.

Getlink

LeShuttle Freight a transporté 97 307 camions en novembre, soit une baisse de 7 % par rapport à novembre 2024, notamment due à la faiblesse prolongée du segment automobile. De son côté, leShuttle a transporté 109 545 véhicules de tourisme en baisse de 3 % par rapport à novembre 2024. La publication des chiffres de trafic du mois de décembre se fera le jeudi 8 janvier 2026 avant bourse.

Ikonisys

Hospitex, filiale italienne détenue à 100% par Aliko Scientific (Ikonisys) a annoncé le lancement du développement de Cytofast Auto, le premier processeur LBC (cytologie en phase liquide) entièrement autorisé et universel. Ce projet ouvre une nouvelle ère pour Hospitex, mais aussi pour l’ensemble du secteur mondial de la cytologie selon le communiqué de presse.

Ipsen

Ipsen a annoncé que conformément aux souhaits de Henri Beaufour, membre du conseil d'administration et représentant de la famille fondatrice, décédé le 28 novembre dernier, les actions Beech Tree seront transférées à la Fondation Alasol. Beech Tree est la société holding qui détient directement et indirectement la participation d'Henri Beaufour dans le capital d'Ipsen. Quant à la Fondation Alasol, il s'agit d'une fondation d'utilité publique créée par Henri Beaufour pour promouvoir l'éducation, la scolarisation et la formation professionnelle des enfants et des jeunes adultes défavorisés.

Unibail-Rodamco-Westfield

Unibail-Rodamco-Westfield s'est réuni et a pris acte de la démission de Jean-Marie Tritant, président et membre du conseil de surveillance, qui quittera ses fonctions à compter du 31 décembre 2025. Le groupe annonce que Vincent Rouget est désigné en qualité de remplaçant temporaire en tant que président et membre du conseil de surveillance à compter du 1er janvier 2026. Il sera proposé pour nomination en tant que membre du conseil de surveillance lors de l'assemblée générale annuelle de 2026.

Valeurs associées

BOUYGUES
43,4700 EUR Euronext Paris +0,23%
DANONE
76,6000 EUR Euronext Paris +0,63%
DERICHEBOURG
6,9600 EUR Euronext Paris +10,04%
IKONISYS
1,520 EUR Euronext Paris +3,40%
IPSEN
123,0000 EUR Euronext Paris +0,49%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
90,0000 EUR Euronext Paris -0,16%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 05/12/2025 à 09:15:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

