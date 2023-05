Derichebourg : une performance semestrielle au ralenti

(AOF) - Au titre du premier semestre de son exercice 2022-2023, Derichebourg a dévoilé un résultat net de 72 millions d'euros, en recul de 39,1% par rapport à l'an passé. Son Ebitda courant a diminué de 21,1% à 179,2 millions d'euros. Le spécialiste des services environnementaux a dégagé un chiffre d'affaires en repli de 12,7%, à 1,82 milliard d'euros. Une contraction qui s'explique par un recul de la division recyclage (-13,9%), partiellement compensée par une hausse de l'activité services aux collectivités (+16%).

A court terme, le groupe "poursuivra son programme d'investissements de développement pour continuer à créer davantage de valeur ajoutée, et explore toujours des possibilités de croissance externe qui feraient sens sur les plans industriel et économique".

Dans l'activité Services aux collectivités, qui repose sur des contrats, avec une certaine prédictibilité des résultats, le chiffre d'affaires devrait continuer à croître, avec un taux moindre toutefois.

Les taux de profitabilité devraient demeurer stables, précise Derichebourg.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Opérateur global des services à l’environnement, créé en 1956 sous le nom de Cie Française des Ferrailles ;

- Chiffre d’affaires de 5,3 Mds€ organisé en 2 métiers : les services à l’environnement pour 82 % (collecte & traitement des ferrailles & métaux non ferreux et restations) et les multiservices (propreté, nettoyage industriel, éclairage public, solutions intérim et relations humaines) ;

- Poids élevé de la France (72 % des revenus), suivie de l’Europe (22 %) et des Amériques (6 %) ;

- Modèle d’affaires fondé sur un maillage dense, une intégration verticale pour l’environnement et, pour les multiservices, une offre digitalisée et de services intégrés ;

- Capital verrouillé par la famille Derichebourg (41,5 % du capital et 57,8 % des droits de vote), Abderrahmane El Aoufir prenant la direction générale et Daniel Derichebourg conservant la présidence du conseil d’administration de 9 membres à partir d’avril-mai 2023;

- Bilan solide : 653 M€ de dette nette face à 924 M€ de capitaux propres et 0,71 d’effet de levier.

Enjeux

- Stratégie de croissance :

- consolidation et restructuration commerciale de l’offre de services à l’environnement et de nettoyage et propreté transférée au sein d’Elior Group,

- renforcement dans le secteur des métaux non-ferreux,

- déploiement de l’offre de collecte aux collectivités locales,

- Stratégie d’innovation intégrée aux enjeux environnementaux ;

- Retombées du partenariat avec Saur dans les services liés à l’eau aux collectivités locales ;

- Equilibre entre les 2 activités : des cycles courts dans l’environnement, aux fortes variations de prix, et des cycles longs sécurisés par des contrats pluri-annuels dans les multiservices.

Défis

- Forte exposition aux prix de la ferraille, affectés par la faible collecte automobile et le recul de la demande des aciéries (impactées par le coût de l’énergie et la détérioration des perspectives économiques) ;

- Deux chantiers majeurs :

- réalisation des synergies attendues (21 M€) de l’intégration d’Ecore -1,3 Md€ de revenus dans le traitement des déchets, 78 sites en Europe, avec un taux de valorisation de 80 %,

- création, par l’apport de la branche multiservices à Elior Group, d’une offre combinant services de bionettoyage, hygiène et propreté d’une part, services à l’environnement d’autre part, avec pour objectif au moins 30 M€ de synergies à fin 2026 ;

- Après une forte croissance de la rentabilité, confiance pour l’exercice 2022/2023 clos le 30 septembre ;

- Dividende 2021-22 de 0,32 €, soit un taux de distribution de 21,5 %.