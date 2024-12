Derichebourg : ricoche sous son zénith annuel des 5,42E information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 10:29









(CercleFinance.com) - Derichebourg ricoche sous son zénith annuel des 5,42E des 19 et 27 septembre et rechute de -5% en direction du support des 5E.

Parti de 4,22E le 3 décembre, un retracement de 50% valide un objectif de 4,8E







Valeurs associées DERICHEBOURG 5,14 EUR Euronext Paris -5,08%