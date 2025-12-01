Derichebourg : ricoche brutalement sous 6,42E
01/12/2025
Le titre retrouvera un bon soutien dans la zone des 5,78E où se trouvent regroupées les MM100 et MM200 puis 5,68E (plancher des 6 et 7 novembre).
Valeurs associées
|6,1800 EUR
|Euronext Paris
|-3,81%
