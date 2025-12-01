 Aller au contenu principal
Derichebourg : ricoche brutalement sous 6,42E
01/12/2025

Derichebourg ricoche brutalement sous 6,42E, un niveau assez proche de la résistance des 6,5E qui coïncide avec le zénith du 23 au 28 mai.
Le titre retrouvera un bon soutien dans la zone des 5,78E où se trouvent regroupées les MM100 et MM200 puis 5,68E (plancher des 6 et 7 novembre).

DERICHEBOURG
6,1800 EUR Euronext Paris -3,81%
