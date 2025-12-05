 Aller au contenu principal
Derichebourg : pulvérise la résistance des 6,42E puis celle des 6,85E
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 10:07

Derichebourg pulvérise la résistance des 6,42E et repasse la barre des 7,00E, effaçant au passage la grosse résistance long terme des des 6,85E du 6 février 2023.
Le prochain objectif redevient l'ex-plancher des 7,40E des 19 mai et 6 juin 2022.

Valeurs associées

DERICHEBOURG
6,9900 EUR Euronext Paris +10,51%
