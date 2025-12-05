Derichebourg, plus forte hausse du SBF 120 à la clôture de la séance du vendredi 5 décembre 2025

(AOF) - Derichebourg (+16,44% à 7,36 euros)

Derichebourg a dominé nettement le classement de l'indice SBF 120 à la faveur d'une performance annuelle supérieure aux attentes. Le spécialiste du recyclage des déchets (métalliques notamment) et des services aux collectivités a publié, au titre de l'exercice 2024-2025, un bénéfice net de 122 millions d'euros, contre 74,8 millions un an plus tôt après avoir intégré une contribution positive de 42,4 millions d'euros d'Elior (dont il détient 48%). Pour sa part, le résultat opérationnel courant a reculé de 8,5%, à 158,9 millions d'euros (contre 146 millions attendus) tandis que le chiffre d'affaires s'est affiché à 3,34 milliards d'euros (3,31 milliards de consensus), en baisse de 7,5% en rythme annuel.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Opérateur global de recyclage et de services aux collectivités, créé en 1956 sous le nom de Cie Française des Ferrailles ;

- Chiffre d’affaires de 3,6 Mds€ organisé en 2 métiers : le recyclage pour 94 % (collecte et traitement des ferrailles & métaux non ferreux et prestations) et services aux collectivités (collecte de déchets et nettoiement urbain) ;

- Poids encore élevé de la France (70 % des revenus), suivie de l’Europe (24 %) et des Amérique (6 %) ;

- Modèle d’affaires :

- recentrage sur la collecte et le traitement des déchets assorti d’une complémentarité entre activités –le recyclage avec des cycles courts et des fluctuations quotidiennes de prix dans le recyclage d’une part, les collectivités locales avec des contrats pluriannuels d’autre part,

- diversification dans la restauration collective et les multiservices avec l’acquisition de 48,31 % du capital d’Elior group, financée par l’apport des activités multiservices ;

- Capital verrouillé par la famille Derichebourg (41,3 % du capital et près de 60 % des droits de vote), Daniel Derichebourg présidant le conseil de 10 administrateurs et Abderrahmane El Aoufir assurant la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- maillage dense de la production avec des sites industriels proches des lieux de production, limitant les coûts logistiques et favorisant la spécialisation et l’intégration verticale des lignes de traitement ;

- réalisation des synergies attendues (21 M€) de l’intégration d’Ecore -1,3 Md€ de revenus dans le traitement des déchets,

- renforcement dans le secteur des métaux non-ferreux, déploiement de l’offre de collecte aux collectivités locales et entrée dans les métiers de niches - flottation de métaux induits, affinage de plomb, tris complémentaires dans les non-ferreux (20 % des revenus du recyclage à moyen terme),

- focus sur l’amélioration des marges et sur l’autofinancement libre, avec réduction des investissements de maintenance ;

- Stratégie environnementale 2026 :

- réduction des émissions par 2 leviers : recyclage des déchets métalliques et énergie par la valorisation des résidus de broyage et accord de livraison de capacités d’effacement,

- recours aux technologies StartMC&Alert Gasoil, au transport fluvial et ferroviaire et à la compensation carbone,

- déploiement du recyclage pour le gros électroménager, l’automobile (partenariat stratégique avec le coréen LG dans une usine en France de recyclage de batteries de véhicules électriques, en France) et les câbles électriques ( soutien financier gouvernemental à l’usine d’Escaupont),

- lancement d’emprunts verts ;

- Positionnement sur des marchés de niche à forte rentabilité et actifs industriels de haute qualité ;

- Bilan solide : ratio d’endettement sur capitaux propres de 0,79 % et levier de la dette de 2,31.

Défis

- Sensibilité boursière aux résultats d’Elior group, mis en équivalence ;

- Replis des volumes & prix de la ferraille et des lingots d’aluminium dus à la forte concurrence chinoise un attentisme des métallurgistes, sidérurgistes et constructeurs automobiles renforcé par les incertitudes sur les tarifs douaniers américains ;

- Après la prochaine et probable décision de la Commission européenne d’une division par 2 des quotas d’importation des aciers et de l’érection de droits de douane de 50 % sur les volumes excédant ces quotas, incertitude sur le timing de son impact, positif, et des conséquences sur les prix de vente ;

- Après un recul de 2 % du chiffre d’affaires et un doublement du bénéfice au 1 er semestre, objectifs 2025 2 fois abaissés : excédent brut d’exploitation de 300 à 310 M€ pour l’exercice clos le 30 septembre, dans le cadre d’un apaisement rapide des relations commerciales entre l’Union européenne et les Etats-Unis.

- Optimisation du capital : annulation cet automne de 1 % des actions.